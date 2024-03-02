“وقت الهزار انتهى”.. فرمان رسمي من وزارة الكهرباء لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة 2024 من المواطنين .. عدادك هيتسحب خلي بالك من نفسك !!

شركة الكهرباء قامت بإصدار تنبيه مهم لمالكي العدادات القديمة حيث أشارت إلى ضرورة استبدال العداد في حالة حدوث أي تلف يتطلب ذلك ولكن بدلاً من استبداله بعداد تقليدي، سيتم استبداله بعداد مسبق الدفع ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة وخطط الحكومة لتحديث البنية التحتية وتحسين خدمات الكهرباء، وذلك من خلال إلغاء العدادات القديمة واستبدالها بعدادات حديثة وكودية.

تغيير عدادات الكهرباء القديمة إجباريًا

أوضحت شركة الكهرباء أن تغيير العداد التقليدي بعداد مسبوق الدفع في حالة حدوث أي عطل كانت خطوة أولى تم اتخاذها، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية وتحسين خدمات الكهرباء وقبل البدء في الإجراء الإجباري لتغيير جميع العدادات القديمة بشكل اجباري، حتى لو كانت سليمة، حيث تم إجراء هذه الخطوة الأولى، كما انه من المتوقع أن يترتب على تغيير جميع العدادات التقليدية إلى عدادات مسبقة الدفع اختفاء فواتير الكهرباء المطبوعة و بالإضافة إلى اختفاء وظيفة محصل الكهرباء وقد قامت الوزارة بالتنويه بوضع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع بدلًا من العدادات القديمة بهدف تسهيل العملية على شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها وتحضير البنية التحتية لتنفيذ الخطة بشكل كامل.

خطوات تغيير عداد الكهرباء