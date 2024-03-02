متى ينزل معاش تكافل وكرامة مارس 2024 بالزيادة الرئاسية+الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة مارس امتى السؤال الذي يبحث عن اجابته العديد من الأشخاص الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، حيث من المتوقع أن تكون هناك زيادة في مبلغ المعاش وذلك بسبب القرار الصادر من رئيس الجمهورية الذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% من أجل مساندة المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات.

معاش تكافل وكرامة مارس امتى

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بعض تفاصيل عن معاش تكافل وكرامة، وتكون تفاصيل المعاش كما يلي:

التقديم يكون عبر منصة تكافل وكرامة من أجل تسهيل الوقت والجهد على المواطنين الراغبين في التقديم.

الزيادة في المعاش من مارس ستكون حوالي 15% من مبلغ المعاش.

يصرف المعاش في كل شهر ميلادي في يوم 15 من الشهر، لذلك معاش شهر مارس سوف يصرف في 15 مارس 2024.

الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ويكون ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثّل في التالي:

زيارة بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

ادخل الرقم القومي.

انقر استعلام.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

قم بإدخال الاسم رباعي.

حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

اكتب رقم هاتف صاحب المعاش.

اضغط استعلام.

ستظهر بيانات المعاش بالتفصيل مثل موعد الصرف والمبلغ الذي يفترض أن يحصل عليه المستفيد.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه الفئات تتمثّل في التالي: