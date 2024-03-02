” اللي جاب عيل وعايز يضيفه معاه “.. اضافة المواليد الجدد 2024 علي بطاقة التموين والسلع مفتوح لهذه الفئات .. هيسند معاك في البيت!!

أعلنت وزارة التموين عن بدء خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2024 حيث يتم استقبال طلبات الإضافة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة ومن خلال مديريات التموين و وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة لإتمام هذه العملية بنجاح ويتطلب إضافة المواليد على بطاقة التموين توافر بعض الشروط، بما في ذلك تقديم المستندات اللازمة كشهادة ميلاد الطفل الجديد وبطاقة التموين الخاصة بالأسرة، بالإضافة إلى تقديم مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الحصول على المواد التموينية الضرورية للأسر، وتحديث بيانات البطاقات التموينية لتشمل المواليد الجدد في الأسرة مما يسهم في توفير الدعم اللازم للأسر وتحسين جودة حياتها.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

لإضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2024 حددت وزارة التموين المستندات الضرورية التي يجب تقديمها وفقًا للتالي:

يجب أن تحتوي المستندات على اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية للأسرة.

تقديم المستندات التي توضح عدد الأفراد الجدد المراد إضافتهم إلى البطاقة.

ويتطلب الأمر تقديم صور شهادات ميلاد المواليد الجدد.

أن يكون رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة للتواصل وإعلامه بأي تحديثات.

يتعين تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة إذا كانت الأسرة مستفيدة من هذا البرنامج.

كما يجب تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة كمستند إضافي.

في حالة أسر الشهداء يتعين عليهم تقديم إفادة رسمية تثبت ذلك لإضافة المواليد على البطاقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد

الأشخاص الذين يحق لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 يشملون: