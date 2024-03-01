بشرى للجميع! وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى بأسعار مخفضة خلال رمضان بـ ٣٠٠ج للكيلو!

صرح المستشار الإعلامي أحمد إبراهيم في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل قصارى جهودها من أجل مساعدة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، خاصة بعد الغلاء الأسعار بشكل مبالغ به في السلع التي شهدتها مصر في الفترة السابقة، لذلك قامت الوزارة بطرح اللحوم بلدي بقيمة ٣٠٠ جنية في المنافذ الخاصة بها، مؤكدا أن الذبح يوميا، أيضاً سوف تتوفر في شهر رمضان الكريم، إضافة إلى توافر الكثير من السلع الغذائية بأسعار منخفضة عن التي توجد في القطاعات الخاصة.

وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى بأسعار مخفضة

قال إن الوزارة تحرص إلى وجود الكثير من المنافذ الثابتة والمتحركة في العديد من المناطق مع توفيرها لكافة أنواع السلع مثل الخضروات والفاكهة ولحوم ودواجن بأسعار منخفضة تصل إلى 40%، لكي يستطيع أي مواطن شراء كافة السلع التي يحتاج إليها.

صرح أن وزارة الزراعة يوجد لديها الكثير من المزارع من أجل إنتاج اللحوم بجانب الزراعات المحمية التي تتعلق بوزارة الزراعة، مزارع تخص إنتاج البيض والدواجن بأسعار أقل من الأسواق من أجل التخفيف على المواطن ومواجهة الغلاء المعيشي، كما أكد أن يوجد الكثير من التخفيضات في الفترة المقبلة مع توفير الكثير من السلع الغذائية.

أكدت بعض المصادر أن الوزارة لا تقم بإنتاج المنتجات الغذائية من أجل الربح المادي، لكن هدفها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة الأسرة التي تحتاج.

يجب أن نعلم جيدا أن وزارة الزراعة تبذل مجهودا كبيرا من أجل توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضروات، واللحوم، الدواجن في منافذها، مع تواصلها بعرض الكثير من السلع بأسعار منخفضة، كل ذلك تحت تنفيذ وتوجهات الرئيس السيسي والقادة السياسيين من أجل تخفيف العبء عن جميع المواطنين.