هل تم فتح باب إضافة مواليد في التموين لكافة المواطنين؟وماهي الفئات المسموح لها بإضافة الأبناء؟ تعرف الإجابة

إضافة مواليد في التموين القرار الذي أعلنت عنه وزارة التموين، حيث أتاحت الوزارة هذه الخدمة إلكترونيًا بالإضافة إلى مكاتب التموين التي يمكن التقديم عبرها ولكن قامت الوزارة بوضع عدة شروط لتمكن من التسجيل كما أوضحت الوزارة أن دخل ولي الأمر لا يجب أن يزيد عن 3000 جنيهًا وأيضًا ألا يزيد عدد الأطفال عن اثنين في البطاقة للأب أو الأم.

إضافة مواليد في التموين

أعلنت وزارة التموين في مصر عن الخطوات التي يستطيع أي مواطن من خلالها إضافة مولود في بطاقة التموين، وتكون خطوات إضافة المواليد كما يلي:

زيارة بوابة دعم مصر أو مصر الرقمية.

انقر سجل حساب.

أدخل رقم بطاقة التموين.

اكتب اسم الأم.

انقر الخدمات التموينية.

اضغط إضافة، ثم حدد أفراد أسرتي الغير مقيدين.

انقر إضافة مواليد جدد.

قم بكتابة اسم الطفل، ويلزم أن يكون رباعيًا.

اكتب الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

إدخال صلة القرابة للطفل، وهي ضم الأبناء.

انقر إضافة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد فى التموين

حددت وزارة التموين الأوراق التي يجب تقديمها من أجل إضافة مواليد جدد، وتكون الأوراق المطلوبة كما يلي:

تقديم الإقرار الذي يقوم الشخص بكتابته في مكتب التموين.

نسخة مصورة من كلًا من بطاقة الاب، بطاقة التموين، وشهادة الميلاد.

إذا كان الأب شهيد يلزم تقديم إثبات بذلك.

يجب تقديم نسخة مصورة من الكارت الخاص بمعاش تكافل وكرامة أو التكافل الاجتماعي.

الفئات المستحقة لإضَافة مواليد إلي بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين الفئات التي يمكنها إضافة مواليد جدد إلى بطاقة التموين، وهذه الفئات تتمثّل في التالي: