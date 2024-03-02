أخذ الذهب في الشهور الأخيرة السابقة يرتفع ارتفاعاً غير مسبوق، مما جعل الكثير من خبراء الاقتصاد وتجار الذهب أيضاً يتوقعون أن أسعار الذهب سوف تواصل الارتفاع أكثر من ذلك، ولكن ما حدث هو غير ذلك تمام، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع عكس التوقعات، تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم، فرصة ذهبية للشراء!

تراجع كبير أسعار الذهب تخالف التوقعات

منذ اسابيع قليلة وبدأت أسعار الذهب في هبوط غير متوقع حتى وصل الذهب عيار ٢١ إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه مصري.

وأصبح الحديث عن أسعار الذهب وهبوطه هو حديث الساعة، وهذه هي آخر أسعار وفق تعاملات اليوم ٢ من شهر مارس ٢٠٢٤م.

وتراجعت اسعار الذهب تراجعا كبيرا يصل إلى ١٢٠٠ جنيه للجرام الواحد، حيث يسجل جرام الذهب عيار ٢١ حوالي ٢٩٠٥ جنيه مصري بدون المصنعية عند الشراء، و٢٨٨٥ عند البيع مقابل الجرام الواحد.

وقد كان قد وصل سعره في جميع محلات الصاغة قبل أيام قليلة حوالي ٣٧٠٠ جنيه مصري للعيار الواحد.

كما قد سجل أيضاً ذهب عيار ١٨ حوالي ٢٤٩٠ للجرام الواحد عن الشراء، حوالي ٢٤٧٢ عند البيع.

بينما قد وصل جرام الذهب عيار ١٤ حوالي ١٩٣٦ للجرام الواحد بدون المصنعية.

وأيضا وصل جرام الذهب عيار ٢٤ حوالي ٣٣٢٠ جنيه مصري عند الشراء، و٣٢٩٧ جنيه مصري عند البيع.

ووصل أيضاً سعر الجنيه الذهب عيار ٢٤حوالي ٢٣٢٤٠ جنيه مصري عند الشراء حوالي ٢٣٠٨٠ جنيه مصري عند البيع.

وقد وصل أيضاً سعر الاونصة الواحدة حوالي ٢٠٨٤ دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ١٠٤,٨٥١ جنيه مصري تقريبا.

وهذا هو سعر الاونصة الذهب عيار ٢٤ في الأسواق الأوروبية.

أسعار مصنعية الذهب