“التحول الرقمي يعيد صياغة قطاع العقارات” توثيق عقود الإيجار وسكن العمالة عبر منصتي أبشر وإيجار

أصبحت الخدمات الإلكترونية عاملاً أساسيًا في تسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية والتجارية، خاصة في قطاع العقارات، منصتا “أبشر” و”إيجار” تمثلان ركيزتين أساسيتين في هذا التحول، حيث تقدمان حلولًا رقمية متقدمة لتوثيق عقود الإيجار وتنظيم سكن العمالة بكفاءة وشفافية، هذه العمليات، التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب جهودًا كبيرة في الماضي، أصبحت الآن أكثر سهولة ويُمكن إتمامها بضغطات قليلة عبر الإنترنت، الهدف من هذه الخدمات ليس فقط تسهيل الإجراءات الإدارية، بل أيضًا تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، في هذا السياق، سنستعرض كيف يمكن للوسطاء العقاريين وأصحاب الأعمال استخدام منصتي “أبشر” و”إيجار” لتوثيق عقود الإيجار وتنظيم سكن العمالة بطريقة فعالة وموثقة، مما يسهم في تحقيق تجربة معيشية أفضل للعمالة ويضمن حقوق الجميع.

توثيق عقد إيجار شقة عبر منصة أبشر

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان الوسطاء العقاريين والمستأجرين توثيق عقود الإيجار بكل سهولة ويسر عبر منصة أبشر الإلكترونية، هذه العملية تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات توثيق عقود الإيجار بطريقة رسمية ومعتمدة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، إليكم خطوات توثيق عقد إيجار شقة عبر منصة أبشر:

يبدأ الوسيط العقاري المُفوض بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

بعد الوصول إلى الموقع، يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه.

يتوجه بعدها إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على المنصة.

من بين الخدمات المعروضة، يختار خدمة “تسجيل عقد الإيجار”.

يتطلب الأمر تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالمستأجر.

يجب على الوسيط تحديد العقار أو الوحدة الإيجارية التي تتبع لها الشقة المراد توثيقها.

يتم بعدها إدراج تفاصيل عقد الإيجار والمرافقين.

يضغط على زر “التالي”، ويقوم بكتابة قيمة الإيجار ورسوم الخدمات المحددة.

في الخطوة الأخيرة، يقوم بالضغط على “إرسال العقد للتوثيق”.

خطوات توثيق سكن العمالة بسهولة عبر منصة إيجار

مع تزايد وتيرة العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، ظهرت الحاجة الملحة لتنظيم سكن هذه الفئة بشكل فعال، وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الإسكان خدمة إلكترونية عبر منصة إيجار تمكن أصحاب العمل من توثيق سكن العمالة بخطوات مبسطة وواضحة، إليكم كيفية إنجاز هذه العملية بنجاح: