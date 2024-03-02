” مبارك عليكم “.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 شهر مارس لسنة 1445.. طريقه وحيدة لتحديث بيانات المواطن الحق بسرعة اعرفها!!

ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير من جانب المستفيدين من حساب المواطن الذي يعد أهم أوجه الدعم السعودي الذي توفره الحكومه لجميع الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل بالمملكة، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان ، حيث لم يفصلنا سوى تسعة أيام على بداية الشهر الفضيل، مما جعل هناك العديد الاخبار تنتشر حول تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 قبل رمضان، وسوف نوضح اليكم جميع التفاصيل الخاصة بموعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن وكيفيه تحديث البيانات من داخل حساب المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76

ومن جانبها قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة بتوضيح أن جميع ما تردد من أخبار حول تبكير موعد صرف الدفعة المستحقة لشهر مارس من حساب المواطن قبل حلول رمضان ليس لها أساس من الصحة، وأنه من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 76 في الموعد الشهري، حيث يتم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولن يتم تغيير هذا الموعد إلا في حال وجود عطلة رسمية في البلاد، حيث يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم حسب التاريخ وبذلك يكون موعد صرف الدفعة الجديدة يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في الموعد الشهري المقرر لصرف الدفعات.

تحديث بيانات حساب المواطن

ويتوجب على جميع المستفيدين من البرنامج لضمان استمرار صرفهم لدعم حساب المواطن بشكل شهري ان يقومون بتحديث بياناتهم باستمرار في المواعيد التي يحددها البرنامج حيث ان في حاله وجود اي خطأ في البيانات أو عدم طبقتها مع الحاله الحقيقية للمستفيد من حساب المواطن سوف يتم توقيف حسابه وعدم نزول الدفعة الخاصة به في الموعد المحدد واليكم فيما يلي تحديث البيانات بالخطوات