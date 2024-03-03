“قدم الآن“ رابط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 والشروط المطلوبة douane.gov.dz

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة فى الهيئة العامة للجمارك بفتح باب التسجيل فى مسابقة الجمارك فى الجزائر 2024 فى ظل سعى الحكومة الجزائرية للحد من البطالة وإتاحة فرصة عمل حقيقة للشباب خاصة حديثي التخرج الراغب في العمل، وفى ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ونوضح فى المقال التالي كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024.

مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه تم فتح باب التقديم لمسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وذلك بداية من يوم الاربعاء الماضي ولمدة خمسة عشر يوما فقط من تاريخ الإعلان الرسمي عن التقديم وقامت الجهات المختصة بتحديد بعض الخطوات الواجب إتباعها للتسجيل بطريقة صحيحة نبينها في السطور التالية:

أولا: يجب الولوج على الموقع الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية.

ثانياً: تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة السر.

ثالثا: إدخال بيانات مقدم الطلب بصورة صحيحة في الاستمارة الموضحة بالشاشة.

رابعا: يجب دفع المبلغ المطلوب سداده.

خامسا: لابد من إرفاق كافة الأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

سادسا: الضغط على إرسال.

شروط التسجيل في وظائف الجمارك

قامت المديرية العامة للجمارك بالجزائر بتحديد بعض الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في مقدم الطلب نوضحها في السطور التالية: