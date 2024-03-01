لا داعي للبحث! إليك موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية

أصبحت محركات البحث مليئة عن موعد النهائي امتحانات الفصل الثاني، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم عن بداية امتحانات مراحل النقل بداية من الأسبوع الأول في شهر مارس للعام الدراسي القادم الذي يوافق 2023/2024، إضافة إلى ذلك صرحت عن موعد امتحانات الترم الثاني من عام 2024، كما زادت على كافة المراحل البحوث التربوية بداية من مرحلة الابتدائية حتى الثانوية، لذلك سنقدم لكم اليوم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 جميع المراحل التعليمية من إبتدائي وإعدادي وثانوي 2024 خلال مقالتنا اليوم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 جميع المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم عن بداية الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية بدأ من التعليم الثانوي والابتدائي منذ يوم السبت الذي كان يوافق 10 فبراير لعام 2024، أضاف وزير التربية والتعليم أن يمكن تمديد الفصل الدراسي حتى مايو من العام القادم.

خريطة الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة الفصل الدراسي الثاني من أجل التسهيل على جميع الطلاب وتحديد المواعيد، التعرف على خريطة الفصل الدراسي لكافة المراحل في المدارس لعام 2024، تابع فيما يلي:

بدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024 في 10 فبراير لعام 2024.

يكون آخر يوم للفصل الدراسي هو يوم 6 يونيو لعام 2024 الذي يوافق يوم الخميس.

اليوم الأول للامتحانات لجميع مراحل النقل هو 25 مايو لعام 2024.

هذا اليوم يتوافق مع موعد امتحان طلاب مرحلة الاعدادية.

سيكون موعد امتحان الشهادة الفنية يوم واحد يونيو لعام 2024.

موعد امتحان التأهيل الثانوي يوافق 15 يونيو لعام 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي للجامعات

سوف تستمر الدراسة بالجامعات حتى 30 مايو القادم، من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الجامعات الترم الثاني في شهر يونيو القادم.