السحور الرمضاني.. طريقة عمل الفول المدمس البيتي على طريقة المحلات اسرار حصرية

يعتبر الفول المدمس من الأطباق الرئيسية على وجبة الإفطار كل يوم، لذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الفول المدمس البيتي في المنزل بطريقة صحية آمنة ونظيفة، حيث أن الفول المدمس يحتوي على الفيتامينات، المعادن، البروتينات والألياف التي تمد الجسم بالتغذية السليمة التي يحتاجها ، وهذا ما يجعله مصدرًا غذائيًا، لذلك نوضح اليكم خلال موقعنا الإخباري طريقة تدميسه بأسهل الطرق والمكونات.

طريقة عمل الفول المدمس البيتي

تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم، ارتفعت معدلات عبرالانترنت عن طريقة عمل الفول المدمس البيتي بطريقة سهلة تضمن بها أمهات المنزل الحصول على طبق صحي وآمن وبأقل المكونات والتكاليف المتوفرة في المنزل، وهذه المكونات كالاتي:

مكونات الفول المدمس البيتي

1 كيلو فول كبير الحجم فاتح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الليمون الحامض.

قشور الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 من ثمرة الطماطم.

ثمرة مبشورة من الجزر.

ملعقتين كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ملعقة من الحبهان.

ماء معدنية أو مفلتره للتدميس.

خطوات عمل الفول المدمس زي المحلات

في وعاء كبير اغسلي الفول المدمس من الاتربة، ثم ينقع في ماء لمدة أربع ساعات.

بعد النقع يغسل جيدا بالماء.

يوضع وعاء كبير محكم الغلق على شعلة البوتجاز به كمية من الماء ويترك حتى الغليان.

بعد الغليان ضعي الفول المنقوع في ، وبعد أن يصل لدرجة الغليان أضيفي عصير وقشور الليمون، وثمرة الطماطم، والجزر المبشور، ملعقة الحبهان العدس الأصفر،الكركم.

يترك الوعاء بعد درجة الغليان على أصغر شعلة من البوتاجاز وتهدئة النار من عليه ويفضل ضعي شياطة الأرز أسفله.

يترك على النار الهادئة لمدة 5:4 ساعات على الأقل، عندما ينقص من عليه الماء يُضاف له ماء معدنية مغلية.

بعد نضج الفول تمامًا يترك حتى يبرد ويحفظ في أكياس الثلاجة بمقدار مناسب لعدد أفراد الأسرة ويحفظ في الفريزر حتى لا يتلف.

عندما تريدين طهي الفول المدمس في أقل وقت ممكن، انقعي الفول في الماء لمدة 12 ساعة سوف يطهى في 120 دقيقة فقط.