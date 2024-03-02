Pubg Mobile.. طريقة تغيير الاسم في ببجي بدون بطاقة 2024 مجانا مضمونه 100%

يقوم محبي لعبة ببجي بالبحث بشكل دائم عن طريقة تغيير الاسم في ببجي بدون بطاقة 2024، إذ إنهم يريدون تحديث الأسماء المتعلقة بهم خلال اللعب لكي يتلاءم مع المراحل وكذلك المستويات التي يتم خوضها من جانبهم لتحقيق الانتصار والفوز، إذ إن الاسم يقوم بمنح العديد من الإثارة بالإضافة إلى الفضول بشخصية اللاعب وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الطريقة اللازمة لتغيير الاسم.

طريقة تغيير الاسم في ببجي بدون بطاقة 2024

يتم التساؤل عن طريقة تغيير الاسم في ببجي بدون بطاقة 2024، فمن المعروف أنه ليس من الممكن أن يتم ذلك بغير أن يكون اللاعب عنده بطاقة وفيما يلي الخطوات اللازمة لتغيير الاسم:

في البداية يلزم الانتقال إلى المخزون من بين حساب ببجي.

بعدها يتوجب الضغط على زر بطاقة تغيير الاسم.

انتقاء أيقونة استخدام.

بعد ذلك يلزم عليك كتابة الاسم باللعبة.

كما أنه من الممكن أن تشتري بطاقة تغيير الاسم وذلك من المتجر الخاص بالشدات.

كيف أخذ بطاقة تغيير الاسم في ببجي مجانا

من الممكن أن تحصل على تلك البطاقة بسهولة عن طريق السير على الخطوات التالية: