“سجل الآن“ رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر anem.dz وشروط التسجيل

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها، كما أنه يوجد بعض الحالات التي تتعرض لوقف المنحة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة البطالة 2024 في الجزائر

يجب العلم أنه يتم الحصول على المنحة عندما يتوفر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في:

عدم استفادة المتقدم من أي شكل من أشكال الدعم الأخرى.

يجب أن يكون المتقدم ليس مقيد بأي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 19 عام وحتى 50 عام.

يجب أن يكون المتقدم حامل على الجنسية الجزائرية، كما يجب أن يكون مقيم على الأراضي الجزائرية بشكل مستمر.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.

ما هي حالات وقف الدعم؟

الجدير بالذكر أنه يوجد حالات محددة تتعرض لوقف الدعم وذلك يكون بسبب الأسباب التالية:

عندما يكون التكوين المهني لدى المستفيد من 3 شهور وحتى 6 شهور.

عندما يحصل المستفيد على عمل.

في حالة رفض المستفيد وظيفة مناسبة.

عندما يتغيب لدى المستفيد شروط من الشروط التي تم تحديدها.

رغبة المستفيد في إلغاء المنحة.

رابط التقديم على المنحة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على المنحة: