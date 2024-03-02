كل جديد اخر أخبار التصالح في مخالفات البناء 2024 علي الأراضي الزراعية في كل المحافظات .. “شقتك هتبقي رسمي وفي السليم!!”

بادرت الحكومة المصرية بعقد التصالح في مخالفات البناء، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن وجود مجموعة من الإجراءات الجديدة خاصة بمخالفات البناء، ويوجد شروط للتصالح وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة فى قانون التصالح الجديد،ويوجد فى قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة تعديلات، وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل التصالح فى مخالفات البناء وتم عرضه إلى مجلس النواب،ولمزيد من التفاصيل فى المقال القادم.

أهم شروط التصالح في مخالفات البناء

يعمل قانون التصالح فى مخالفات البناء على مواجهة مخالفات البناء وكيفية اعادة التدوير وتطوير كافة المرافق والخدمات، والقيام بإعادة هيكلة الخريطة العمرانية،وهناك مجموعة شروط للتصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن التالى:

يتم تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.

يجب التزام المواطن الذي يريد بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف حسب المكان لآخر.

يجب التزام الشخص بسداد مقابل التصالح عند قبول طلبه.

يجب على مقدم طلب دفع قيمة التصالح، وتبدأ بـ50 جنيها للمتر إلى 2000 جنيه للمتر، حسب ما تحدده لجنة التصالح.

عند قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعوى تتعلق بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

تسمح الحكومة بإمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار حوالى 3 سنوات، ويتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

المستندات المطلوبة فى التصالح في مخالفات البناء

هناك الأوراق اللازمة لطلب التصالح فى مخالفات البناء مجموعة من المستندات المهمة والتى تشمل ما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

أن يقدم المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.

تقديم ما يفيد أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019.

تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.

يجب على المتقدم إحضار نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.

يتم تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

يتخذ المتصالح مجموعة من الإجراءات للقيام بـ التصالح فى مخالفات البناء من أجل قبول قواعد التقديم المطلوبة من كافة المستندات والرسوم تقرير السلامة والتي تكون كالتالى: