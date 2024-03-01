“أغاني الأطفال“ تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية للاستمتاع بأغاني لولو الشطورة

يبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من القنوات الفضائية التي تعمل على جذب انتباه الطفل وتساعد في تنمية المهارات لدى الطفل، يجب العلم أن تلك القنوات تحرص على إذاعة محتوى يناسب عادات وتقاليد المجتمع والتي تعمل تحت رقابة شديدة.

تردد قناة وناسة

تقوم تلك القناة بعرض الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال على مدار اليوم وبشكل مجاني وبدون فواصل إعلانية، يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة

تقوم تلك القناة بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال والتي تعمل على جذب انتباه الطفل، أصبح الآن بإمكانك تنزيل القناة على التلفاز الخاص بك بواسطة التردد التالي:

التردد: 11258.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش

تقوم تلك القناة بعرض محتوى متنوع مناسب للأطفال سواء ترفيهي أو تعليمي، كما أنها تساعد الأطفال في التعرف على الألوان والأرقام والأحرف من خلال الأناشيد التي تقدمها، يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة التردد التالي:

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال القنوات على الرسيفر