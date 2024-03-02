أسرار إنشاء اقوى فريق لعبة efootball PES 2024 وخطوات تحميلها للاندرويد والايفون

نقدم اليكم اليوم سر من أهم أسرار نجاح تكوين فريق قوي في اللعبة معشوقة محبي كرة القدم والأولى في عالم البلاي ستيشن “أي فوتبول بيس “حيث يعد تكوين فريق قوي ليس بالأمر السهل ويلزم تحقيق عدة عوامل حتى تستطيع تجميع فريق أحلامك للفوز بكل الماتشات حيث توفر لعبة efootball 2024 العديد من المميزات لكل لاعب وكروت ترقيات بعد اجتياز كل مستويين من اللعبة، كما تتميز بجودة الجرافيك والتصميم و مظهر اللاعبين الذي يبدو حقيقي بنسبة كبيرة ، لذلك نجحت في تحقيق انتشار وجذب العديد من اللاعبين من كل مكان سوف نوضح لكم بالتفصيل اليوم كيفية انشاء فريق.

خطوات إنشاء فريق في لعبة efootball PES 2024

ويحتاج إنشاء فريق بعض الوقت حيث يلزم حصولك على الكوينز والبطاقات الأمر الذي يتطلب اتمام بعض المهام حتى تستطيع تجمعها وسوف نوضح الخطوات اللازمة حتى تتمكن من إنشاء فريق كامل فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تعمل على تجميع الكوينزات بمجرد تنزيل للعبة أى فوتبول بيس كما يجب أن تعرف أن أهم عملة هي الجي بي حيث تمكنك من شراء أى لاعب ترغب في شرائه من متجر البيزيك وتحسن من كفاءته.

يجب عليك بعد الفوز في عدة مباريات والحصول على بطاقة الـ 5 نجوم شراء لاعبين محترفين قوتهم 99.

يمكن شراء لاعب قوي من حزمة الأبيك أو البيج تايم من العملات المجانية التي تنزل في حسابك بمجرد تحميل اللعبة .

تقوم اللعبة مع كل إصدار جديد بمنحك بطاقتين بشكل مجاني وهما بطاقة نيمار بقوة 98 وبطاقة ميسي بقوة 99.

طريقة تحميل لعبة efootball PES 2024 للاندرويد والايفون

ويمكن لجميع المستخدمين تحميل هذه اللعبة الممتعة بسهولة وبدون أي تعقيد مجاناً من متجر جوجل بلاي، حيث يوفر المتجر أحدث الإصدارات للعبة التي تعمل بجودة عالية، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

ادخل عبر متجر جوجل بلاي من هاتفك الأندرويد.

قم بكتابة اسم اللعبة عن “بيس” أو “eFootball PES” .

سوف تظهر في نتيجة البحث اضغط على اسم اللعبة.

ثم قم بالضغط على كلمة “تثبيت” في المربع الاخضر سوف يبدأ في التنزيل التلقائي للعبة.

بمجرد الانتهاء من التثبيت ستجد أيقونة اللعبة على شاشة هاتفك.

وبالنسبة لاجهزة الايفون يمكن تحميل اللعبة من متجر التطبيقات الموجود عبر جهاز الآيفون واتباع نفس الخطوات لتثبيت اللعبة على الهاتف.