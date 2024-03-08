“اللقاء المرتقب”.. موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك وجميع القنوات الناقلة لها
القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر في السعودية 2024
تتجه الأنظار بحماس من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى اللقاء الكروي الكبير الذي سيجمع بين ناديي الزمالك والأهلي على أرضية ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية، الرياض، في المباراة النهائية لكأس مصر لموسم 2023-2024، سنقدم لكم تفاصيل عن موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والقنوات الفضائية الناقلة لها، والتشكيل المحتمل لكلا الفريقين.
موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك
اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، سيكون موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك اللقاء الكروي المرتقب الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، قي مدينة الرياض، تقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:30 مساءً بتوقيت الرياض.
وقد شهدت منصة وي بوك نفاد تذاكر هذه المواجهة الهامة بين الناديين في غضون ساعات قليلة من طرحها، مما يعكس حماسة وشغف الجماهير بهذا الحدث.
القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر في السعودية 2024
من المقرر أن يتم نقل “مباراة الأهلي والزمالك” في نهائي كأس مصر 2023-2024، عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت المصرية وقناة أبو ظبي الرياضية وعدد من القنوات الأخرى مثل:
تردد قناة أون تايم سبورتس 1
- قمر صناعي: نايل سات
- التردد: 11862
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الرمز: 27500
- التصحيح: 5\6
تردد قناة الزمالك
- التردد: 12092
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الأهلي المصرية
- التردد: 12341
- استقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة البث: HD
تردد قناة SSC الرياضية
- التردد: 12523
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- جودة البث: HD
تردد قناة MBC مصر
- التردد: 11470
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1
- التردد: 12091
- استقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة البث: HD
تشكيل الأهلي أمام الزمالك
في مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستكون التشكيلة المتوقعة للأهلي في مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر تأتي كالآتي:
- في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- الدفاع: يتكون من علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.
- الوسط: يضم عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وبيرسي تاو.
- خط الهجوم: يقوده وسام أبو علي.
تشكيل الزمالك أمام الأهلي
بالنسبة لتشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في النهائي:
- حراسة المرمى: يحرسها محمد عواد.
- خط الدفاع: يتألف من حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، وسيد نيمار.
- خط الوسط: يشغله محمد أشرف روقا، دونجا، وزيزو مصطفى شلبي.
- الهجوم: يقوده يوسف أوباما وناصر منسي.
من هم معلقين مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر؟
تم تحديد المعلقين على مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك عبر مختلف القنوات الناقلة كالتالي:
- على قناة أون تايم سبورت 1، سيكون الصوت الذي ينقل أحداث المباراة هو الكاشف الرياضي، أيمن الكاشف.
- قناة الزمالك ستستضيف صوت محمد الأوشي ليعلق على تفاصيل المباراة بين الفريقين.
- رامي بهجت سيكون المعلق على قناة الأهلي، متابعاً لأحداث هذه المواجهة الكبرى.
- قناة SSC السعودية ستقدم التعليق بصوتين متميزين، فارس عوض على القناة الصوتية الأولى وفهد العتيبي على القناة الصوتية الثانية.
- لقناة MBC مصر، مدحت شلبي سيكون هو الصوت الذي يرافق الجماهير خلال هذا النهائي.
- وأخيراً، على قناة أبوظبي الرياضية 1، سيكون عامر عبدالله هو المعلق الذي يسرد تفاصيل المباراة بين الأهلي والزمالك.