“اللقاء المرتقب”.. موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك وجميع القنوات الناقلة لها

تتجه الأنظار بحماس من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى اللقاء الكروي الكبير الذي سيجمع بين ناديي الزمالك والأهلي على أرضية ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية، الرياض، في المباراة النهائية لكأس مصر لموسم 2023-2024، سنقدم لكم تفاصيل عن موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والقنوات الفضائية الناقلة لها، والتشكيل المحتمل لكلا الفريقين.

موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك

اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، سيكون موعد مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك اللقاء الكروي المرتقب الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، قي مدينة الرياض، تقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:30 مساءً بتوقيت الرياض.

وقد شهدت منصة وي بوك نفاد تذاكر هذه المواجهة الهامة بين الناديين في غضون ساعات قليلة من طرحها، مما يعكس حماسة وشغف الجماهير بهذا الحدث.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر في السعودية 2024

من المقرر أن يتم نقل “مباراة الأهلي والزمالك” في نهائي كأس مصر 2023-2024، عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت المصرية وقناة أبو ظبي الرياضية وعدد من القنوات الأخرى مثل:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

تردد قناة الزمالك

التردد: 12092

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الأهلي المصرية

التردد: 12341

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

تردد قناة SSC الرياضية

التردد: 12523

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

جودة البث: HD

تردد قناة MBC مصر

التردد: 11470

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

التردد: 12091

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

في مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستكون التشكيلة المتوقعة للأهلي في مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر تأتي كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يتكون من علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

الوسط: يضم عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: يقوده وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

بالنسبة لتشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في النهائي:

حراسة المرمى: يحرسها محمد عواد.

خط الدفاع: يتألف من حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، وسيد نيمار.

خط الوسط: يشغله محمد أشرف روقا، دونجا، وزيزو مصطفى شلبي.

الهجوم: يقوده يوسف أوباما وناصر منسي.

من هم معلقين مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر؟

تم تحديد المعلقين على مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك عبر مختلف القنوات الناقلة كالتالي: