تكنولوجيا
أقوى هاتف في العالم .. مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro الجديد
قامت شركة هونر بطرح هاتف جديد أحدث رواجًا في كافة الأسواق العالمية والهاتف هو Honor Magic 6 Pro وقد تميز ذلك الهاتف بالكثير من المميزات فيجمع ما بين التصميم الأنيق مع المواصفات الرائعة سواء الشاشة عالية الدقة والجودة أو المعالج القوي مما يوفر أفضل تجربة مميزة لكافة المستخدمين ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم جميع مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro.
مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro
|الشاشة
|يحتوي الهاتف على شاشة منحنية من نوع OLED LTPO، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض FHD.
كما يحتوي على معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية الواحدة كه ذروة سطوع مذهلة تصل إلى 1600 شمعة في المتر الواحد، بالإضافة إلى طبقة حماية مصنوعة من زجاج Jurhino glass.
|الأبعاد
|162.5×75.8×8.9 مم
|المعالج
|معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3
|ذاكرة وصول عشوائي
|12 أو 16 جيجا بايت
|ذاكرة تخزين
|256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت.
|الكاميرا الأمامية
|يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل.
|البطارية
|5600 مللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوات 80 وات
|الوزن
|225 جرام
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية بدقة 50 + 180 + 50 ميجا بكسل.
|السعر
|يتوفر الهاتف بسعر 1299 يورو ما يقارب 43.421 جنيه مصري وذلك لسعة 12 مع 512 جيجا بايت.
عيوب هاتف Honor Magic 6 Pro
على الرغم من مزايا الهاتف إلا أنه مثله مثل غيره لا يخلو من العيوب وقد أعلن ذلك بعضًا من مستخدميه وفيما يلي تلك العيوب:
- أنه لا يدعم الكارت الميموري.
- كما أنه لا يحتوي على منفذ 3.5 مللي للسماعات.
- سعره مرتفع نسبيًا.
- كما أن الوزن ثقيل بالمقارنة مع الهواتف الأخرى.
- لا يدعم خاصية الشحن العكسي.