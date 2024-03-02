“بالخطوات والتفاصيل”.. كيفية التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان 2024 spf.gov.om + شروط التسجيل كاملة .. اعرفها الأن

يسعى صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان إلى تحقيق الرفاهية والاستقرار لمواطنيها من خلال إطلاق منفعة الأسرة التي تعد ركيزة أساسية في دعم الأسر وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها ومن أهم ما يجب التنويه إليه أن هذه المنفعة تمنح وفق شروط محددة يجب توافرها ولذا فإننا سنوضح بشمولية شروط الأهلية للحصول على هذه المنفعة بالإضافة إلى توجيه القارئ نحو رابط التسجيل للاستفادة من هذا الدعم الحكومي المهم.

شروط الحصول على منفعة الأسرة في سلطنة عمان

للحصول على دعم من منفعة الأسرة ينبغي للمتقدم أن يكون لديه حساب بنكي نشط يستخدم لتلقي الدعم المالي، كما يجب عليه تقديم جميع المستندات الضرورية التي تثبت استحقاق أسرته للدعم ويشمل ذلك توثيق الحالة الاجتماعية والمالية للأسرة.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المتقدم أو أحد أفراد أسرته أن يكونوا من جنسية سلطنة عمان.

ومن المهم أيضًا أن نذكر أن الأرملة غير العمانية قد تحقق الأهلية للحصول على الدعم ولكن بشرط أن تكون مقيمة دائمة داخل السلطنة بشكل مستمر بعد وفاة زوجها.

وينص صندوق الحماية الاجتماعية أيضًا على أن عدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم يجب أن يتوافق مع الحدود التي حددها الصندوق.

رابط التقديم على منفعة الأسرة