ذهبت اوليفيا عند عثمان … مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 الموسم الخامس والقنوات الناقلة على النايل سات

بالتأكيد يثير مسلسل قيامة عثمان اهتمامًا كبيرًا بين المشاهدين ويتساءل الكثيرون عن مواعيد عرضه على مختلف القنوات بما في ذلك قناة اي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية وغيرها من القنوات التي تعرض المسلسل عادة ما يتم عرض مسلسل “قيامة عثمان” على قناة atv التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا بينما تعرضه قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر.

الان قيامة عثمان 150 كاملة مترجمة

يشار مسلسل قيامة عثمان قد حقق شعبية كبيرة بفضل عرضه لفترة تاريخية هامة ولقصة حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل ومساهمته في تأسيس الدولة العثمانية تجمع القصة بين الأحداث التاريخية والدراما والأكشن مما يجعلها جذابة للعديد من الجماهير.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

بالتالي يمكن للمشاهدين العرب الاستمتاع بمتابعة المسلسل ومعرفة تطورات القصة والأحداث من خلال متابعته على القنوات المحلية المذكورة أو عبر المنصات الرقمية المتاحة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة atv التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

تردد قناة atv التركية القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

باستخدام هذه الترددات يمكن للمشاهدين العرب الوصول إلى حلقات المسلسل بسهولة ومتابعتها في أي وقت ومكان يناسبهم مما يتيح لهم التمتع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لمسلسل “قيامة عثمان” ومتابعة الأحداث والتطورات في القصة.