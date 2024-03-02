” هينام في الجزيرة خلاص “.. النادي الأهلي يخطف توقيع ” دبابة أفريقيا ” لمدة 4 سنوات قادمة .. مش هتصدق مين!!

تقول مصادر موثوقة داخل نادي الأهلي إن لجنة التخطيط بقيادة الكابتن محسن صالح قد حددت اسم المهاجم الذي سيعوض انتوني موديست بعد أدائه المتواضع وعدم تلبية توقعات الجماهير والجهاز الفني ويأتي هذا القرار بعدما لم يظهر المهاجم الفرنسي بالمستوى المطلوب منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة، فهذا الخبر يثير اهتماماً كبيراً بين جماهير النادي والمتابعين، حيث يبحث الجميع عن البديل المناسب الذي سيساهم في تعزيز خط الهجوم وتحقيق الأهداف المطلوبة و تتجه أنظار الجميع إلى القرار الذي ستتخذه اللجنة التخطيط في هذا الصدد مع الترقب للإعلان الرسمي عن اسم المهاجم الجديد الذي سينضم إلى صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي يقترب من جوهرة أفريقيا

وفقًا لتقارير صحفية صباح اليوم تجدد اهتمام إدارة النادي الأهلي بالمهاجم البوركيني الموهوب محمد كانوتيه الذي يلعب حاليًا لصالح نادي جرزوني الروسي ويبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك في إطار التحضير لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولا يخفى على الجميع أن اللاعب كان محط اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي، الذي عرض مبلغ مليون و300 ألف دولار في الصيف الماضي لضمه، إلا أن إدارة النادي فضلت الانتظار بسبب انتهاء عقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري مما يتيح له التوقيع مع أي نادى دون دفع أي مقابل مالي وتعكس هذه الخطوة الحكيمة من إدارة الأهلي استراتيجية مدروسة في السعي لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المميزين.

طلب مهم من كولر الى الإدارة في الأهلي

أظهر المدرب السويسري مارسيل كولر اهتمامًا بالغًا بإمكانيات اللاعب محمد كانوتيه وطلب من إدارة النادي التعاقد معه وضمه ابتداءً من بداية الموسم المقبل وذلك نظرًا لحاجة الفريق الماسة لتدعيم خط هجومه الذي يواجه تحديات في الفترة الحالية ومن المتوقع أن يواجه النادي الأهلي منافسة شديدة من بعض الأندية القطرية والسعودية وذلك حيث أبدت العديد من الأندية الخليجية اهتمامها باللاعب وتسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.