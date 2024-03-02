“بالزيادة الأخيرة”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفقاً لجدول المرتبات حسب الدرجة الوظيفية وأماكن الصرف

مع اقتراب شهر رمضان يسعى العديد من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الأخيرة، وتسعى الدولة لتسهيل الأزمة الاقتصادية ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأحمال ومساعدة الأسر على مواجهة العقوبات وتوفير الدعم المادي لهم وسد حاجتهم وقررت الوزارة بصرف مرتبات شهر مارس بزيادة وتعمل الحكومة جاهدة على تعزيز دعمها للموظفين والمتقاعدين بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وتزايدت معدلات البحث في هذه الفترة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الرئاسية سيتم زيادة المرتبات للمواطنين خلال شهر مارس وقبل حلول شهر رمضان.

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الأخيرة

خصصت وزارة المالية في مصر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وجاءت هذه التوقيتات كما يلي:

التاريخ يوم الصرف الخميس 21 مارس 2024 اليوم الأول الأحد 24 مارس 2024 اليوم الثاني الاثنين 25 مارس 2024 اليوم الثالث الثلاثاء 26 مارس 2024 اليوم الرابع الأربعاء 27 مارس 2024 اليوم الخامس

رفع الحد الأدنى للأجور

لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين قدمت هذه الزيادة وفقاً لما يلي:

أكدت الوزارة أن مرتبات شهر مارس تتضمن زيادة مالية تقدر بنسبة 50% وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الأخير برفع الحد الأدنى للأجور

تقدم بقيمة 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه وذلك بغرض مساندة الاسر المصرية العاملة في تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة ضمن حزمة من الحماية الاجتماعية موجهة لصالح كل فرد في المجتمع المصري.

تخصيص نسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن وتنفيذ الإجراءات أيضًا رفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% مع تخصيص نحو 41 مليار جنيه لها خلال الموازنة الجديدة.

أماكن صرف المرتبات

تتوفر أماكن عديدة لصرف مرتبات شهر مارس منها الماكينات الآلية وبنك وبنك ناصر الاجتماعي المتواجد في جميع محافظات مصر ومنافذ شركة فوري.