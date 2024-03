“موسم الرياض يقدم أفخم السيارات”… إنطلاق معرض سفن كونكورس Seven Concours للسيارات

افتتح موسم الرياض فعاليات معرض سفن كونكورس Seven Concours، وهو ملتقى يضم أفخم السيارات الرياضية والكلاسيكية من شتى أنحاء الكرة الأرضية، يبرز المعرض مجموعة مختارة من السيارات النادرة المصنعة بواسطة أشهر العلامات التجارية العالمية، مع حضور خبراء بارزين من الساحة الدولية والمحلية في عالم السيارات، مقدمًا للزائرين فرصة لاستكشاف سيارات عالية القيمة وفائقة الفخامة، يحتفي المعرض بتنوع كبير في مجموعته من السيارات الرياضية الحصرية والكلاسيكية المميزة، بالإضافة إلى عرض موديلات تُعرض للمرة الأولى في المملكة.

يبرز المعرض بتقديمه لمجموعة متنوعة من السيارات الرياضية المميزة والكلاسيكية المحسنة، إلى جانب طرح نماذج تُعرض للمرة الأولى في المملكة، ويمكنك بكل سهولة حجز التذاكر من خلال موقع وي بوك.

سيارات نادرة و مميزة في معرض SEVEN Concours الحدث الأهم في عالم السيارات بالشرق الأوسط 🔥 🇸🇦

من 1 إلى 7 مارس

Rare and distinctive cars at the SEVEN Concours, the most important event in the world of cars in the Middle East 🔥🇸🇦

From March 1st to 7th

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 2, 2024