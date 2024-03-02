يلا ابسط ياعم نت مجاني .. اكواد نت ببلاش فودافون 2024 لتحصل على 1 جيجابايت مجانًا مضونة 100%

العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على اكواد نت ببلاش فودافون 2024 لكي يحصلوا على إنترنت بشكل مجاني، فتجدر الإشارة بأن هناك أكواد تمنحك 1 جيجا بايت مجانًا وأكواد أخرى تقوم بمنحك 2 جيجا بايت بشكل مجاني كذلك، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذه الأكواد.

اكواد نت ببلاش فودافون 2024

تستطيع الحصول على إنترنت من خلال اكواد نت ببلاش فودافون 2024 التي تكون كما يلي:

كود فودافون “*15#”.

هذا بجانب الكود “*3030#”.

كذلك يمكنك أن تحصل على نت مجاني من خلال الكود “*2341#”

كما أنه من الممكن أن تحصل على نت مجاني من خلال الكود “*44#”

هذا بجانب أنه يمكنك الحصول على نت مجاني بواسطة الكود “*2141#”

كما أنه يمكنك الحصول على نت مجاني من خلال الكود “*92#”

كذلك أنه يمكن الحصول على النت المجاني من خلال الكود “*18#”

هذا بجانب أنه بإمكانك الحصول على نت من كود فودافون “*71#”

يمكنك الاستفادة من النت المجاني من كود فودافون “*63#”

هذا بجانب أنه يمكنك الاستفادة من النت من هذا الكود “*2018*1#”.

كود 1 جيجا نت ببلاش فودافون 2024

يمكنك أن تقوم بالاستفادة من الهدية الخاصة بالإنترنت بشكل مجاني للغاية من شركة فودافون بكل سهولة ويسر، فقط لابد من أن تقوم بتعديل الشريحة المتعلقة بك من 3G حتى 4G وذلك بواسطة كتابتك للكود 1400# لكي تحصل على 1 جيجا بايت بشكل مجاني عقب أن تتصل بالكود 10888#، حتى تطلع على الفرع القريب منك أو أن تقوم باستخدام الكود *4# وتنقر على زر اتصال لتتمكن من الاستفادة من جيجا بايت واحدة بشكل مجاني، وتمتع بأفضل تجربة في التصفح وتتواصل من خلال الإنترنت بشكل سريع فور جي بكل سهولة وبشكل مجاني من فودافون.