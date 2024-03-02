هام وعاجل.. مفاجئة غير متوقعه في أسعار الاعلاف اليوم السبت 2 مارس 2024 في جميع الاسواق والمحلات

يتساءل المواطنون عن أسعار الاعلاف اليوم بجمهورية مصر العربية وتجدر الإشارة بان تلك الأسعار جاءت مستقرة اليوم السبت 3 مارس 2024م، وهذا عقب الارتفاع الذي شهدته أثناء الأسبوع الذي مضى وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم الأسعار بالتفصيل.

أسعار الاعلاف اليوم

فيما يخص أسعار الاعلاف اليوم فقد قام رئيس شعبة الدواجن سامح السيد بالتصريح بأن الأعلاف يكون لها دور أساسي بالحساب الخاص بتكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء، وهناك تغيرات كثيرة بسعر العلف وهذا التغير سوف يكون له أثر إيجابي على جميع الأسعار بالأيام المقبلة، كذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك استقرار الأسعار على الرغم من ارتفاع الطلب المحتمل حدوثه مع بدء شهر رمضان الكريم، وفيما يلي الأسعار التي سجلتها الأعلاف هذا اليوم السبت 3 مارس 2024م:

وصل سعر الأعلاف نامي تسمين سوبر بجمهورية مصر العربية اليوم 21% لما يقرب من حوالي 28400 جنيه مصري.

كذلك أن سعر أعلاف المواشي وصل لما يقرب من حوالي 19500 جنيه مصري حتى 21500 جنيه مصري.

هذا بجانب أن نوع ناهي تسمين سوبر 19% بلغ لما يقرب من حوالي 28,300 جنيه مصري.

كذلك أن علف الإيمان نامي الطن منه 21% بلغ لما يقرب من حوالي 28100 جنيه مصري.

كما أن علف الإيمان الذي يكون نوعه على فرومي الطن منه يبلغ لما يقرب من حوالي 23500 جنيه مصري.

سعر شكارة العلف اليوم

أسعار شكارة العلف التي يكون وزنها حوالي 50 كيلو بمصر وصلت اليوم السبت 2 مارس 2024م شهدت تغيرات كثيرة كما يلي: