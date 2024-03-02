تنزيل pdf.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي الإلكترونية 2024

يترقب الأشخاص الموعد الذي سيتم فيه الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ إن الوزارة قامت بالكشف على أنها توفر هذا الدعم المقدم من هذا البرنامج لكي تقوم بمساعدة المواطنين لأن يعيشوا حياه مستقرة وهادئة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم مقدم من جانب الحكومة العراقية في حيز الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كذلك أن الحكومة العراقية خصصت ذلك الدعم لجميع من يستحقه من المواطنين العراقيين وفيما يلي سوف نوضح خطوات الاستعلام عن تلك الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة العمل العراقية الطريقة التي يتم بواسطتها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إنه يمكن الاستعلام عنها عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو بواسطة منصة مظلتي الرسمية المتوفرة من قبل الوزارة، وفيما يلي هذه الخطوات المتعلقة بالاستعلام عنها:

الانتقال إلى منصة مظلتي عن طريق النقر على هذا الرابط.

انتقاء خيار الرعاية الاجتماعية.

تحديد زر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انتقاء الوجبة.

انتقاء المحافظة.

النقر على تبويب تحميل.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوضيح هذه الشروط والضوابط اللازمة لكي يحصل المواطن العراقي على دعم الرعاية الاجتماعية والتي قد جاءت لتكون كما يلي: