مش هتبطلي تعمليها… طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني فاطمة أبو حاتي – جربيها الان

في المملكة العربية السعودية يشتهر طبق الكبسة باللحمة الضاني عكس طبق الكبسة المصري الذي يشتهر بالدجاج أو اللحم الضاني أو اللحم البقري وأحيانًا بالكبد الإسكندراني، وهذا من الممكن أن يمكن عمل طبق الكبسة بطرق مختلفة، ولكن من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها طريقة عمل الكبسة السعودي، الذي يمكن عمله بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك نوضح خطوات عمل الكبسة خلال السطور التالية.

طريقة عمل الكبسة السعودى باللحمه الضاني

الكبسة من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير لما تحتويه من بروتينات عالية القيمة والطعم، كما أنا طبق الكبسة يختلف طريقة عمله من مكان لآخر، ففي المملكة العربية السعودية يشتهر طبق الكبسة باللحمة الضاني، والتي تتكون من مكونات التالية:

مكونات الكبسة باللحمة الضاني

4 أكواب من الأرز بسمتي المنقوع لمدة 30 دقيقة. كيلو من اللحم الضاني المقطع إلى قطع متوسطة ومسلوقة. فلفل حار و بارد مقطع شرائح. ثمرة جزر مبشورة. نصف كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. 2 كوب من الطماطم المفرومة. كوب من الزبيب. ملعقة كبيرة من السمنة. كزبرة خضراء مقطعة صغيرة. 5 أكواب من شوربة اللحم الضاني. ملعقة كبيرة من بشر الليمون. 2 كوب من المكسرات كاجو ولوز. بهارات صحيحة (2 ثمرة ليمون مجفف، خمس حبات حبهان، عودين قرفة، خمس حبات قرنفل، ورقتين من ورق لاورا).

طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة الضاني

لتحضير طبق الكبسة السعودي باللحمة الضاني قم باتباع الخطوات التالية: