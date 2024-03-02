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مش هتبطلي تعمليها… طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني فاطمة أبو حاتي – جربيها الان
في المملكة العربية السعودية يشتهر طبق الكبسة باللحمة الضاني عكس طبق الكبسة المصري الذي يشتهر بالدجاج أو اللحم الضاني أو اللحم البقري وأحيانًا بالكبد الإسكندراني، وهذا من الممكن أن يمكن عمل طبق الكبسة بطرق مختلفة، ولكن من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها طريقة عمل الكبسة السعودي، الذي يمكن عمله بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك نوضح خطوات عمل الكبسة خلال السطور التالية.
طريقة عمل الكبسة السعودى باللحمه الضاني
الكبسة من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير لما تحتويه من بروتينات عالية القيمة والطعم، كما أنا طبق الكبسة يختلف طريقة عمله من مكان لآخر، ففي المملكة العربية السعودية يشتهر طبق الكبسة باللحمة الضاني، والتي تتكون من مكونات التالية:
مكونات الكبسة باللحمة الضاني
- 4 أكواب من الأرز بسمتي المنقوع لمدة 30 دقيقة.
- كيلو من اللحم الضاني المقطع إلى قطع متوسطة ومسلوقة.
- فلفل حار و بارد مقطع شرائح.
- ثمرة جزر مبشورة.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 2 كوب من الطماطم المفرومة.
- كوب من الزبيب.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- كزبرة خضراء مقطعة صغيرة.
- 5 أكواب من شوربة اللحم الضاني.
- ملعقة كبيرة من بشر الليمون.
- 2 كوب من المكسرات كاجو ولوز.
- بهارات صحيحة (2 ثمرة ليمون مجفف، خمس حبات حبهان، عودين قرفة، خمس حبات قرنفل، ورقتين من ورق لاورا).
طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة الضاني
لتحضير طبق الكبسة السعودي باللحمة الضاني قم باتباع الخطوات التالية:
- يتم سلق اللحمة الضاني في وعاء به مقدارا من الماء ( ثمرة الجزر والطماطم والبصل وعودين كرفس ملح وفلفل ورق لورا مستكة حبهان 2 فص ثوم).
- ثم قومي بتشويح اللحمة مع ملعقة من السمنة، ثم أضيفي الماء المغلي بمقدار كافي لسلق اللحمة واتركيها حتى تستوي.
- ضعي البهارات والخضار على ماء سلق اللحمة.
- لعمل الكبسة ضعي وعاء كبير على شعلة البوتاجاز وأضيفي ملعقتين من السمنة والزيت.
- بعد التأكد من تسخين الزيت والسمنة جيدًا ضعيف البصل المقطع صغير وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي البهارات الصحيحة من القرفة والورق اللوار والليمون المجفف والثوم والفلفل المقطع شرائح واللحمة واستمري بتوشيح المكونات مع بعضها.
- ثم قومي بوضع الطماطم المقطعة والصلصة والبهارات المطحونة من الفلفل الأسود والملح ومكعب الورقة، وقومي بتقليب المكونات جيدًا على النار حتى يختلط طعم البهارات مع اللحمة، وهذه الخطوة تجعل الكبسة ذات طعام لذيذ ورائع ومميز.
- ثم أضيفي على هذه المكونات الأرز والجزر المبشور.
- ثم قومي بتغطية الأرز، وبعد غليان الأرز قومي بتهدئة شعلة البوتاجاز ومن الأفضل ضعي شياطة الأرز تحت الوعاء.
- وقبل رفع الأرز من على النار ضعي الزبيب وقلبي برفق مع الأرز واتركيه لمده 10 دقائق على النار ثم ترفعينه من على النار.
- قومي بتحضير المكسرات المحمصة في ملعقة من السمنة.
- تقدمي الكبسة ساخنة وزينيها بالمكسرات المحمصة وأوراق الكزبرة الخضراء المقطعة.