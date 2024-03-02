مميزاته وعيوبه…سعر ومواصفات ريلمي c53 في مصر

في الأيام الأخيرة تم إصدار هاتف ريلمي c53 من شركة ريلمي أصدرت هاتف من سلسلة الخاصة بها يأتي هاتف بمواصفات عديدة فردية من نوعها ومتميزة ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف ريلمي c53 من خلال السطور القادمة.

قارن بين هاتفين

مواصفات ريلمي Realme C53

المعالج : ثماني النواة Unisoc Tiger T612 تكنولوجيا 12 نانو

التخزين / الرام : 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام

الكاميرا : خلفية 50+0.8 م.ب. / امامية 8 م.ب.

الشاشة : 6.74 بوصة بدقة 1080×2400 بها نوتش صغير

نظام التشغيل : اندرويد 13

البطارية : 5000 مللي أمبير

400 بكسل

الوان الشاشة

16 مليون لون

كثافة البيكسلز

390 بكسل

خصائص أخرى

90Hz

كاميرا هاتف ريلمي Realme C53

الكاميرا الخلفية

خلفية مزدوجة الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 0.8 م.ب للعزل

الفيديو

1080p@30fps, 720p@30fps

خصائص الكاميرا

HDR, panorama

فلاش خلفي

ليد فلاش

الكاميرا الأمامية

8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0

هارد وير هاتف ريلمي Realme C53

المعالج

ثماني النواة Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو

معالج الرسوميات

Mali-G57

الرامات

6 أو 8 جيجا رام

المساحة الداخلية

128 أو 256 جيجا بايت

مدخل الذاكرة

يدعم حتى 2 تيرا بايت في منفذ منفصل

بصمة الإصبع

في زر الباور

سرعة البصمة

سريعة

لمبة إشعارات

المستشعرات

البصمة, التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب

سوفت وير هاتف ريلمي Realme C53

نظام التشغيل

أندرويد 13

واجهة الإستخدام

Realme UI T

بطارية هاتف ريلمي Realme C53

السعة

5000

المكان

غير قابلة للازالة

شحن سريع

قوة الشاحن

33 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف )

شحن لاسلكي

الاتصالات

بلوتوث

v5.0

Wi-fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band

Wi-fi Hotspot

USB

Type-C كما يدعم الـ OTG

NFC

جي بي اس

GPS, GLONASS, GALILEO

Infrared

الصوت والوسائط

السماعات الخارجية

Mono / سماعة واحدة

درجة ارتفاع الصوت

متوسط

راديو FM

مدخل سماعات

يدعم منفذ 3.5 ملم.

العلبة بها سماعات

لا

مميزات هاتف Realme C55

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

يأتي الهاتف بأبعاد 165.6×75.9×7.9 ملم مع وزن 189.5 جرام .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz لتحصل على أداء أفضل أثناء الاستخدام بالأخص أثناء الألعاب مع سطوع يصل لـ 680 شمعة .

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ منفصل .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Honor X8a .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.2 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI 4.0 .

يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي .

عيوب موبايل Realme C55