رحلة المعرفة لا تنتهي مع أقوى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD عالم الحيوان على النايل سات وعرب سات 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم الترددات إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق من حيث المحتوى الوثائقي الذي يعرض على شاشتها بأعلى جودة ممكنة، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان من القنوات التي تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في مختلف الدول العربية والأوروبية أيضاً، لأنها تنطق بالعديد من اللغات حول العالم وأبرزهم اللغة العربية التي تتجسد في تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، هذا بالإضافة إلى القناة الناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

تهدف إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك منذ انطلاقها في بداية التسعينيات إلى تقديم محتوى تاريخي حول أسرار الكون وعالم الحيوان والطبيعة برا وبحرا وجوا، ومع مرور السنين بدأت تحسن محتواها ليكون أكثر جودة تنال على إعجاب المشاهد من ناحية، وتقدم معلومات إثرائية من ناحية أخرى، وتعرف ناشيونال جيوغرافيك طوال تاريخها بجودة برامجها العالية، من حيث المحتوى والإنتاج، مما يجعلها وجهة مميزة لعشاق المعرفة.

ما هى برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

تقدم القناة العديد من البرامج التي لن تراها إلا على شاشتها فقط، وهذه البرامج هــــى:

كوكب الأرض

عيشة خطيرة

رحلة إلى عقول الحيوانات

كوكب الأرض من الفضاء

دماغ الإنسان

أسرار الكون

الحضارات المفقودة

رحلة عبر الزمن

أسرار الحضارات القديمة

الحرب العالمية الثانية

حرب النجوم

ملوك وملكات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات

تعد ناشيونال جيوغرافيك من أفضل القنوات الوثائقية، ونسخة العربية منها تقدم محتوى غني باللغة العربية على الترددات التالية:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عرب سات

أتاحت أيضا القناة تردداً آخر على القمر الصناعي الشهير عربسات، بجودة HD تقنية عالية، فقط من خلال: