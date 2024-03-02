“أضبط الترددات”… القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم الجمعة 1 مارس 2024 دوري أبطال أفريقيا

عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي يترقبون بشغف القنوات التي ستبث مباراة الأهلي اليوم، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني بعد قليل، هذه المواجهة تقام ضمن الجولة “السادسة” والأخيرة من دوري “أبطال أفريقيا”، وتعتبر من المباريات الحاسمة التي يطمح فيها المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، لتأمين الفوز منذ البداية لضمان تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، خاصة بعد تصدر الأهلي للمجموعة برصيد 9 نقاط، في هذا المقال، سنوفر لكم تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم الجمعة 1 مارس 2024 دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ويانج افريكانز

تُعقد مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز في إطار الجولة السادسة من “دور المجموعات” بدوري أبطال أفريقيا لعام 2024، وذلك على أرض ملعب استاد القاهرة، الموعد المحدد لهذه المباراة هو مساء اليوم الجمعة، الأول من مارس/آذار 2024، وستقام في الأوقات التالية:

الموعد التوقيت المكان الساعة الـ6:00 توقيت القاهرة مصر الساعة الـ7:00 توقيت الرياض المملكة العربية السعودية الساعة الـ8:00 توقيت قطر والإمارات العربية المتحدة قطر والإمارات العربية المتحدة الساعة الـ5:00 توقيت دول شمال إفريقيا (الجزائر، تونس، المغرب) الجزائر، تونس، المغرب

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز

يتطلع متابعو وعشاق كرة القدم في القارة الإفريقية إلى التعرف على القنوات البثّة لمباراة الأهلي اليوم، حيث تحظى قنوات “بي إن سبورتس” القطرية بحق النقل الحصري للمباراة اليوم ولكافة مباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2024/2023، المباراة التي تجمع الأهلي بفريق يانج أفريكانز التنزاني، والتي تمثل ختام دور المجموعات، ستُنقل أيضًا عبر قناة “أون تايم سبورتس” الأرضية، وهكذا، تأتي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز المواجهة المنتظرة كالآتي:

قناة Bein sports 6

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

تردد القناة: 11681

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تشكيل الاهلي المتوقع ضد يانج افريكانز

لحراسة المرمى: “مصطفى شوبير”.

ضمن خط الدفاع يتواجد: “علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني”.

وفي خط الوسط يلعب: “إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد مجدي أفشة”.

أما خط الهجوم فيضم: “رضا سليم، وسام أبو علي، وحسين الشحات”.

ترتيب الفريقين في المجموعة د

تشكل المجموعة دال في دوري أبطال أفريقيا فرقًا متنافسة تتمثل في النادي الأهلي المصري، فريق يانغ أفريكانز التنزاني، فريق بلوزداد الجزائري، والفريق الغاني ميدياما، وحتى اللحظة، يظهر ترتيب الفرق كالتالي:

المرتبة الفريق النقاط 1 الأهلي المصري 9 2 يانغ أفريكانز التنزاني 8 3 بلوزداد الجزائري 5 4 ميدياما الغاني 4

من هو معلق مباراة الاهلي ويانج افريكانز؟

أفادت قناة بي إن سبورت أحد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز بأن المعلق التونسي عصام الشوالي سيتولى التعليق على مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.