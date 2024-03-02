موعد سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1 والقنوات الناقلة له

تقام جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1 لعام 2024، وهي من المحطات البارزة والمرتقبة بشوق كبير، إذ تقدم لعشاق الرياضة وجمهور الفورمولا 1 فرصة متميزة للاستمتاع بإثارة السباق على حلبة البحرين الدولية، مما يبرز النمو الكبير لرياضة السيارات في مملكة البحرين، فيما يلي سنقدم لكم موعد هذا الحدث المنتظر مع جميع التفاصيل الضرورية المتعلقة به.

موعد سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1 2024

تتزامن انطلاقة سباق الجائزة الكبرى البحريني لفورمولا 1 لموسم 2024 مع يوم السبت الموافق للثاني من مارس، حيث يشهد هذا الموسم بدايته يوم الجمعة الموافق لتاريخ 29 فبراير، الحدث الرئيسي أقيم في مساء يوم السبت الثاني من مارس 2024، عند الساعة السادسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، يُعرض السباق أيضًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة ضمن الجدول الزمني المحدد.

الدولة التوقيت قطر 6:00 مساءً الكويت 6:00 مساءً البحرين 6:00 مساءً سلطنة عمان 7:00 مساءً الإمارات 7:00 مساءً القاهرة 5:00 مساءً ليبيا 5:00 مساءً السودان 5:00 مساءً جرينتش الثالثة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

يُعد سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حدثًا مهمًا ضمن فعاليات بطولة العالم للفورمولا 1، ويمثل أحد أهم الفعاليات الرياضية في البحرين، مما يثير اهتمام الكثيرين بشأن القنوات التي ستبث السباق. يمكن متابعة هذا السباق عن طريق شبكة beIN SPORTS، وبالأخص عبر قناة beIN SPORTS 8، بالإضافة إلى قناة البحرين الرياضية.

لعشاق البث المباشر، يتاح مشاهدة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 من خلال تطبيقي Tod Tv وBeIN Connect.

قائمة القنوات الرسمية لبث سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1 لعام 2024 تشمل:

beIN SPORTS 8.

منصة TOD.

قناة البحرين الرياضية، القناة الوطنية المختصة بنقل السباق في البحرين.

تطبيق BeIN Connect.

🏎️🔥 لا تفوّت مشاهدة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حصرياً على قنوات beIN SPORTS#فورمولا1#F1 pic.twitter.com/OKFKd6a0bR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 29, 2024

نتائج سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1

نجح ماكس فيرستابن، السائق لفريق ريد بُل، في سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1 بتحقيق انتصار ساحق في الجولة الافتتاحية لموسم 2024 من فورمولا واحد خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، متفوقًا بذلك في تحقيق ثنائية لفريقه بالتقدم على زميله في الفريق، سيرجيو بيريز.

تمكن بطل العالم من عبور خط النهاية متقدمًا بمسافة 22.4 ثانية أمام بيريز، مسجلًا بذلك انتصاره الثامن المتتالي، وهو سلسلة انتصارات بدأت في سباق سوزوكا العام الماضي.

السائق الهولندي لم يجد أمامه تحديًا كبيرًا باستثناء منافسة بسيطة وقتية مع شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي سعى لخطف الصدارة في المنعطف الأول.

مع ذلك، استطاع سائق ريد بُل الحفاظ على مساره وإبقاء لوكلير عن قرب، وعلى الرغم من تطلعات لوكلير للاستفادة من نظام “دي آر أس”، الذي أصبح متاحًا في اللفة الثانية، إلا أن فيرستابن تمكن من توسيع الفجوة مباشرة دون مواجهة تحديات كبيرة في اللفة التي تليها.

الصراع المبكر على المركز الثاني قدم لفيرستابن فرصة لزيادة الفارق، حيث شهدت المنافسة بين جورج راسل، سائق مرسيدس، ولوكلير، مع نجاح راسل في التقدم، لكن فيرستابن قد ابتعد بالفعل بفارق ثلاث ثوان بحلول نهاية اللفة الرابعة.