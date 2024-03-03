“مبروك الزيادة الجديدة”.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالرقم القومي 2024 وموعد الصرف القادم

يتساءل الكثيرون من المواطنين في مصر والمستفيدين من المعاش عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس وكيفية الاستعلام عنه وعن الزيادة الأخيرة، حيث صدر قرار رسمي خلال الفترة الأخيرة بزيادة المعاش وصرف زيادة جديدة بنسبة 15% ويتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024، من خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن معاش تكافل كرامة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2024

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجة إلى رابط معاش تكافل وكرامة الرسمي.

إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاشات تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

اضغط على كلمة استعلام لتظهر جميع البيانات التي تود الاستعلام عنها.

شروط الاستفادة من تكافل وكرامة؟

سوف نقدم لكم شروط الاستفادة من تكافل وكرامة وهي:

يجب أن يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

يجب أن يكون المتقدم لا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للمعاش لديها أبناء حديثي الولادة وحتى 18 عام ويكونوا بمراحل التعليم.

يجب أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض.

متى يتم قبض تكافل وكرامة وفي أي يوم

أن المستفيدين يتقاضون معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 في 15 مارس وهو الموعد الشهري الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة.

الفئات التي تستحق تكافل وكرامة

المستحقين من تكافل وكرامة هم الطفل ذوى الإعاقة، المرأة المطلقة، الأرملة أو التى تعاني من إعاقة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب.