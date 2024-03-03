“اعرف وانت بتصرف”.. أسعار السلع التموينية شهر مارس 2024 ونصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر

كشفت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية شهر مارس لتخفيف الضغط على الأسر المصرية، إذ يمكن للمواطنين من مستفيدي وحاملي البطاقات التموينية صرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، من خلال ما يلي في هذا التقرير سوف نوضح لكم أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 بالإضافة إلى نصيب الفرد في بطاقة التموين.

أسعار السلع التموينية شهر مارس

ووفقًا لوزارة التموين فإن مستفيدي بطاقات التموين يبلغ عددهم 21 مليون مستحق وجاءت أسعار السلع التموينية شهر مارس 2024 كالتالي:

زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

كيلو سكر 12.60 جنيه.

مكرونة 800 جرام 14 جنيهًا.

كيلو أرز معبأ 12.60 جنيه.

مكرونة 400 جرام 7 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

سعر المكرونة 400 جم في التموين بقيمة 7 جنيهات.

سعر العدس المجروش 500 جم 21جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

سعر شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

نصيب الفرد في التموين شهر مارس

أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم تسليم مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية منافذ صرف السلع بأكملها حسب ربط كل تاجر، بالإضافة إلى تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 كما يلي: