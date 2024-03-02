“تموين رمضان”.. نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 في الزيت والسكر وقائمة السلع التموينية

يتساءل كل مواطن عن قائمة السلع التموينية لشهر مارس المتوفرة في الدعم ونصيب الفرد في التموين لشهر مارس وعن موعدها المحدد وهل توجد سلع غير متاحة لذلك قررت وزارة التموين بنشر السلع المتاحة عبر منافذ البيع وكم نصيب الفرد وهل متاح لكل الأفراد في البطاقة التموينية وخفضت الاسعار ام لا.

نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024

تم توفير نسبة لكل فرد لكي يستفاد الجميع من السلع المدعمة ونصيب الفرد في التموين لشهر مارس في الزيت والسكر كالاتي:

كل شخص يحصل على زجاجة زيت بحجم 800 مل عن طريق بطاقة التموين والحد الأقصى هو 4 زجاجات.

كيلو جرام واحد من السكر لكل شخص والحد الأقصى لعدد أكياس السكر لكل بطاقة هو 6 كيلو جرام.

قائمة السلع التموينية لشهر مارس

ووفرت الوزارة الكثير من السلع التموينية المدعمة لتوفير الدعم والمساعدة للأسر المصرية والسلع هي كالاتي:

سلعة السكر.

الشاي.

المكرونة.

سلعة التونة.

الجبنة البيضاء.

العدس الاصفر والاسود.

الفول المجروش.

سلعة المربى.

الحلاوة الطحينية.

الزيت بكل أحجامه.

السمنة بكل احجامها.

مرقة الدجاج.

الدقيق.

مسحوق غسيل وصابون.

البن.

الخل.

الملح.

كيفية معرفة الأسعار الحقيقية للسلع ؟

عن طريق البحث على موقع الوزارة وكتابة السلعة وكم سعرها وسوف يظهر لك سعر السلعة الرسمي المصرح بها من وزارة التموين.