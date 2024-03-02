“الفرحة مش هتسيعك زيادة 50% على مرتبك”…موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس

تم التصريح عن موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة في مصر تعد خبرًا مهمًا يشكل تحسينًا ماليًا للعديد من العاملين في القطاع العام قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على هذه الزيادة يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة للموظفين وتحفيزهم ويعد إشارة إيجابية بالنسبة للقطاع الحكومي من المهم أن يتم تنفيذ هذه الزيادة بدقة وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث من المتوقع أن تبدأ تأثيراتها على مرتبات الموظفين اعتبارًا من شهر مارس 2024 ستكون هذه الزيادة مرحب بها بالنسبة للعديد من الأسر والموظفين الذين يعتمدون على دخلهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليكم كافة التفاصيل عن موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد قرار وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لـ المواطنين في الدولة يوم 21 مارس 2024 ويستمر لمدة 5 أيام وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024 المقبل.

جدول المرتبات بعد زيادة أجور العاملين

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه.

مرتب شهر مارس لـ موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.