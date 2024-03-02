بتخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة والجيزة لشراء السلع الأساسية واللحوم بخصومات ولا في الأحلام “هتوفر فلوسك”

نجد أن الحكومة المصرية دائما ما تكون سباقة بالخير ويتضح لنا هذا من خلال معارض أهلا رمضان التي تشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، حيث قد قامت الحكومة بتأسيس مجموعة من معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات بالتتابع، من أجل توفير السلع الاستهلاكية الأساسية من الأرز والمعكرونة والزيت واللحوم الحمراء والدواجن، وغيرها بخصومات ممتازة، على بعض السلع ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم أماكن معارض أهل رمضان في محافظتي القاهرة والجيزة تابعونا للتفاصيل.

أهمية معارض أهلا رمضان

من المعروف أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية إلى حد كبير ولكن الميزة في معارض أهل رمضان هي أن تلك المعارض توفر هذه السلع للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود بخصومات كبيرة، وتشارك الغرفة التجارية في القاهرة في توفير كافة السلع اللازمة لمعارض أهل رمضان ويشارك أيضا في تمويل تلك المعارض بالسلع الكثير من الشركات والمنتجين المسجلين في الغرفة التجارية بالقاهرة، وتم توضيح نسب الخصم على السلع بأنها تبدأ من 15% وتصل إلى 35%، ويوجد من تلك المعارض أكثر من 10 منافذ في القاهرة والجيزة.

معارض أهلا رمضان بالقاهرة

لقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عناوين معارض أهلا رمضان في القاهرة وهي كالتالي:

طرة، شارع مصر حلوان الزراعي.

تبين، شارع الصفا والمروة كورنيش النيل.

حلوان، شارع رجيلة عزبة الوالدة.

مصر القديمة، شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة

مصر القديمة، ميدان الباشا.

المقطم، ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

البساتين، بجوار شركة الكهرباء.

المعادي، ميدان الحرية.

المعادي، ميدان العرب.

الموسكي في المنطقة الغربية.

السيدة زينب، شارع السد بمنطقة الموردي.

معارض أهلا رمضان بالجيزة

بالنسبة للأفراد المقيمين داخل محافظه الجيزه هناك إمكانية أيضا للاستفادة من العروض والخصومات المقدمة في معارض أهلا رمضان والموجودة في تلك المناطق: