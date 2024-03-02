دلع ولادك .. نزل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمجموعة مميزة من أغاني وبرامج الأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات المميزة التي قامت بتوجيه محتواها إلى الأطفال ونجد أن هذه القناة تقدم محتوى ممتاز من حيث برامج الأطفال والأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية في نفس الوقت، وبناء عليه يكثر البحث من قبل الأمهات بالتحديد عن تردد قناة طيور الجنة نظرا لأنها توفر للأطفال الصغار تجربة مميزة والمحتوى المقدم على شاشتها آمن تماما على الأطفال، ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة هي من إحدى أقدم قنوات الأطفال التي تم بثها لأول مرة على القمر الصناعي نايل سات في عام 2008، وها هي الآن من أشهر القنوات في المنطقة العربية والمميز في هذه القناة أن لها منصة عبر اليوتيوب يمكن من خلالها متابعة كل أغاني وبرامج قناة طيور الجنة، وتبث هذه القناة محتواها باللغتين العربية والإنجليزية وتعتبر مصدرا للترفيه بالنسبة للأطفال الصغار ومحتواها ملائم لفئات عمرية المختلفة وبالنسبة لأحدث الترددات لقناة طيور الجنة فنجد أنها قد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

متاح أيضا أن يتم استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط هذا التردد:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة طيور الجنة

نجد أن قناة طيور الجنة تقدم باقة مميزة من برامج الأطفال ومن أشهر تلك البرامج ما يلي: