【﻿سجل　الآن】الوكالة الوطنية للتشغيل تسجيل منحة البطالة 2024 وأهم الشروط والمستندات

قدمت منحة البطالة من الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة للحكومة الجزائرية مساعدة للعاطلين عن العمل، وتسجيل منحة البطالة 2024 وضعت له الوكالة مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم أن يعلمها جيدا قبل التسجيل حتى يتم قَبُول طلب التسجيل في المنحة، ثم أن هناك مستندات تتطلب من المتقدم في أثناء تقديم طلبه على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ومن اجل أهمية الأمر نتقدم لكم عبر موقع البديل الإخباري تفاصيل منحة البطالة ومتطلبات التقديم الصحيحة لتتمكن من الحصول على المنحة.

رابط تسجيل منحة البطالة 2024

يجب على المتقدم لمنحة البطالة أن يعلم أولا أن المنحة مقدمة من الوكالة لمساعدة المتقدمين على وجود فرصة عمل مناسبة، حيث تقوم بتأهيل المتقدم لسوق العمل ثم توفر له فرصة عمل مناسبة لأنها الوسيط بين العمالة والمستثمرين، والأمر الثاني هو مرحلة التسجيل والتي يمكنك القيام بها بسهولة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنـــا.

شروط منحة البطالة 2024

كما بنيا أن الهدف من منحة البطالة هو في المقام الأول الحد من البطالة في المواطنين الجزائريين، لذلك وضعت الوكالة الوطنية عدة شروط ومعايير لتحقق أهداف المنحة والت منها التالي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. ويجب أن يكوم مقيمًا في الجزائر بشكل دائم. وأن يكون عمر المتقدم من 19 إلى 50 عام، وهذا بعد ما أجرت الوكالة تعديل على عمر المتقدم. أن يخضع للتأهيل التي تقدمه الوكالة.

ما هي الوثائق المطلوبة في المنحة؟

ينبغي لك في أثناء التقديم على منحة البطالة أن يكون لديك المستندات التالية:

نسخة من شهادة البكالوريا.

نسخة أصلية لشهادة التسجيل للسنة الجامعية الجارية.

مداخيل الأولياء.

شهادة الجنسية الجزائرية للمتقدم الذي ولد أو أبواه بالخارج.

صورة شمسية.

صك بريدي مشطوب عليه أو وصل الرصيد للحساب البريدي باسم الطالب.

بعد استكمال الشروط والمستندات يمكنك الدخول على منصة الوكالة الوطنية وتسجل منحة البطالة 2024 للحصول على الدعم والتأهيل.