𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗳𝗰𝗺𝘀 𝗰𝗯𝗹 𝗴𝗼𝘃 𝗹𝘆 منصة حجز العملة احجز 4000 دولار أمريكي من مصر ليبيا المركزي

التسجيل في منصة حجز العملة أمر ضروري لكل مواطن ليبي يحتاج إلى عملة أجنبية من خلال مَصْرِف ليبيَا المركزي، والذي قام البنك الليبي بطرحها تسهيلًا على المواطنين الحصول على النقد الأجنبي بشكل رسمي وبتوزيع عادل، وكي تتمكن من الحصول على مبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من نقد أخر لابد من الدخول على منظومة حجز العملة واتباع خطوات التسجيل لحجز العملة الأجنبية.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نقدم لكم طريقة حجز العملة عبر منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملة الأجنبية مع توضح المستندات المطلوبة.

رابط منصة حجز العملة

للتسهيل على المواطنين الليبيين قام مصرف ليبيا المركزي بإنشاء منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملة الأجنبية، حتي يتمكن من يريد حجز العملة من مواطني ليبيا أن يدخلوا على المنصة وبإجراء خطوات بسيطة يقوموا بحجز العملة الأجنبية، ومن ثم يتم تحديد موعد لاستلام النقد، ويمكنك الدخول إلى منصة حجز العملة من هنــا.

منظومة حجز الدولار

يستطيع جميع المواطنين في ليبيا أن يحجزوا العملة الأجنبية من خلال منظومة حجز العملة التي أنشأها المصرف الليبي، ولكن يجب أن يتأكدوا من استكمال الشروط التي وضعها المصرف والتي منها أن المواطن يجب أن يكون ليبي مقيم في ليبيا لديه حساب مصرفي في البنك الذي يريد سحب العملة منه، وأن الحساب لدى المصرف فيه رصيد كاف لمبلغ العملة التي يريد.

المستندات المطلوبة على منصة حجز العملة

يتطلب منك عن التقديم لحجز العملة عبر منصة حجز العملة الأجنبية التي يقدمها البنك المركزي الليبي أن يتوفر معك المستندات التالية:

بطاقة هُوِيَّة وطنية وجواز سفر ساري.

لديه حساب مصرفي وأن يكون رَقَم الحساب بصيغة IBR.

يمكنك بعد ذلك الدخول على منصة حجز العملة لاستكمال باقي الشروط المطلوبة للتسجيل وحجز العملة.