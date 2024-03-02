【﻿العد　التازلي　لرمضان】فلكيا كم يوم باقي على رمضان 2024 وأدعية رؤية الهلال

ينتظر جميع المسلمون موعد إعلان رؤية شهر رمضان الكريم، والذي لم يبق عليه سوى أيام قليلة، ثم أن هناك الحسابات الفلكية التي باتت على اطّلاع بمواقيت جميع الأشهر في العام بحسابات دقيقة، إلا أن من شعائر المسلمين أن ينتظروا رؤية هلال الشهر ليتأكدوا بذلك من موعد بَدْء الشهر كما انهم يفعلون ذلك في أخره، وهذا مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثون يومًا.

وعبر موقع البديل نبين الحسابات الفلكية لموعد بَدْء شهر رمضان الكريم، ونحن إلى ذلك نبين أيضا موعد انتهاءه، مع ذكر أدعية رؤية الهلال.

كم يوم باقي على رمضان؟

يتساءل الكثيرون عن موعد بداية شهر رمضان الكريم هذا العام 2024، هذا وقد تم حساب موعد بَدْء شهر رمضان فلكيا وقد تقرر أن الشهر سوف يبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024، ومن المقرر أن الحسابات الفلكية أصبحت الآن دقيقة جدا لا سيما بعد استخدام التقنية الحديثة.

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كم عدد ايام شهر رمضان؟

بينت الحسابات الفلكية أيضا أن شهر رمضان هذا العام 30 يومًا فسوف يبدأ في يوم الإثنين 11 مارس 2024 وسينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ثم أن عدد ساعات الصيام هذا العام ستكون أقل من الأعوام السابقة حيث تتراوح تقريبًا في حدود 13 ساعة صيام قد يزيد عن ذلك بضع دقائق.

أدعية رؤية هلال رمضان

دائمًا ما يبحث المسلمون عن هدي نبيهم في العبادات لكي يمتثلوا فعله صلى الله عليه وسلم، ومن سنته عند رؤية الهلال أن يدعوا بهذا الدعاء”للَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ”.

بنينا من خلال تقرينا كم يوم على رمضان كما بينا أيضا عدد ايام شهر رمضان ودعاء رؤية الهلال نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعوده على الأمة الإسلامية بخير.