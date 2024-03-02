امساكية شهر رمضان 2024 وصور امساكية رمضان مبارك عليكم الشهر الكريم اللهم بلغنا رمضان

ينتظر جميع المسلمين شهر رمضان الكريم كل عام بفرحة كبيرة، وتجدهم يهتمون به اهتمامًا كبير لذلك يبحثون عن امساكية شهر رمضان ليكونوا على اطلاع بجميع مواقيت الصلوات في الشهر الكريم، ثم أن للمسلمين شعائر وعادات خلال الشهر الكريم والتي منها استعدادهم للفطر وللسحور، حيث يهتمون به اهتمامًا كبيرًا لما حثهم الشرع على الاهتمام بهما، وغير ذلك من الشعائر التي يعظمها المسلون في هذا الشهر الكريم.

وعبر موقع البديل نبين لكم امساكية شهر رمضان 2024 ومتى يكون أول يوم في رمضان فلكيا.

امساكية شهر رمضان 2024

تعد امساكية شهر رمضان محور اهتمام العديد من المسلمين في شهر رمضان الكريم والتي نعرض معكم أهم ما ييحث عنه في الشهر وهو مواقيت الصلاة وموعد السَّحُور كما هم موضح بالجدول:



هذه الإمساكية خاصة بمحافظة البحيرة، مصر.

قد تختلف مواعيد الصلاة حسب موقعك.

اليوم السَّحُور إمساك الفجر الشروق الظهر العصر صلاة المغرب صلاة العشاء 1 رمضان 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 2 رمضان 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:02 7:19 3 رمضان 2:20 4:20 4:40 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 4 رمضان 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 5 رمضان 2:18 4:18 4:38 6:04 12:04 3:29 6:03 7:21 6 رمضان 2:17 4:17 4:37 6:03 12:03 3:29 6:04 7:21 7 رمضان 2:15 4:15 4:35 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22 8 رمضان 2:14 4:14 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23 9 رمضان

يمكنك متابعة باقي الامساكية من هنا.

صور امساكية رمضان 2024

كما يمكنك مشاهدة صور امساكية شهر رمضان لتحتفظ بها وتكون على دائمة بمواقيت الشهر الفضيل، والذي دائمًا ما يحتاج كل مسلم بمراجعة مواقيت الصلاة والسحور وغيرها ليكون دائم الاستعداد.

متى رمضان 2024العد التنازلي؟

ينتظر جميع المسلمون في مصر والعالم موعد بداية شهر رمضان الكريم لما فيه من شعائر ومظاهر وروحانيات تجعلهم اكثر تعلقا بربهم واكثر راحة وطمأنينة، هذا وقد بينت الحسابات الفلكية أن أول يوم من رمضان سيوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024 لهذا يبقى على رمضان 9 أيام لينطلق نفحات الشهر الكريم.