الحق اشتري شبكتك…. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024 وتراجع ملحوظ في السبائك الذهبية

قبل استهلال التعاملات بالصاغة في اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 استقرت أسعار الذهب اليوم، وفقا لآخر تحديثات المجوهرات والذهب جاء ذلك بعد تراجع ضخم في سعر المعدن الذهبي الأصفر في صباح يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لينخفض سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين (21) بنحو سبعين جنيها، بالإضافة أيضا إلى انخفاض سعر الجنيه الذهبي بنحو خمسمائة وستين جنيها، بناء على ذلك سنوضح خلال موقعنا الإخباري باقي أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024

اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بداية تعاملات الطاقة انخفاضا ملحوظا طبقا للتحديثات الأخيرة على شاشات عرض أسعار الذهب، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن حركة أسعار الذهب في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك نوضح لكم أسعار الذهب بالانخفاض المفاجئ كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار (24)

سجل جرام الذهب عيار أربعة وعشرين يوم 2 مارس نحو 3331 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار (22)

سجل يوم 2 مارس 2024 جرام الذهب عيار اثنين وعشرين نحو 3054 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار (21)

سجل يوم 2 مارس 2024 جرام الذهب عيار واحد وعشرين نحو 2915 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار (18)

سجل يوم 2 مارس 2024 جرام الذهب عيار ثمانية وعشرون 2499 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار (14)

سجل يوم 2 مارس 2024 جرام الذهب عيار أربعة عشر نحو 1943 جنيها.

سعر الجنيه الذهبي

سجله يوم 2 مارس 2024 الجنيه الذهبي نحو 23320 جنيها.

أسعار السبائك الذهبية اليوم 2 مارس 2024

في صباح يوم السبت الموافق 2 مارس 2024، قبل استهلال تعاملات الصاغة في مصر شهد سعر سبيكة الذهب استمرارا في معدلات التراجع، وذلك عقب كوكبة كبيرة من التذبذب بين الارتفاع والتراجع في سعر المعدن الذهبي الأصفر، بالإضافة إلى تراجع سعر الأونصة أيضا بمبلغ 1612 جنيها، وبناء على ذلك ما استعرض إليكم أسعار سبيكة الذهب طبقا لقرار سكرتير عام شعبة الذهب السابق “نادي نجيب”.

ما هي اسعار سبائك الذهب اليوم؟