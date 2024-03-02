“الحلو صار يحبي” ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات

يأتي تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 كخيار مفضل للعديد من العائلات العربية بترددها الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي النايل سات، تواصل قناة طيور الجنة رسالتها في إثراء عقول الصغار بمحتوى يجمع بين المتعة والفائدة، دون تحميل الأهالي عبء الاشتراكات المادية، تُعرض عبر هذه القناة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد التعليمية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الأخلاقية بأسلوب شيق ومحبب.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

من خلال موقع البديل، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات، استعدوا لفتح أبواب عالم مليء بالمرح والمعرفة لأطفالكم، حيث الأناشيد التعليمية والبرامج التربوية التي تنمي مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، كل ذلك بجودة عالية ودون أي تكلفة إضافية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على مختلف الأقمار

لكل من يبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، سواء على النايل سات أو عرب سات، يسعدنا تقديم التفاصيل الكاملة لضبط القناة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال، قناة طيور الجنة تُعد من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الهادف والممتع للأطفال باللغة العربية، مع التركيز على القيم الأخلاقية والتعليمية. إليكم ترددات القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات

تردد القناة: 11274

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على عرب سات

تردد القناة: 11310

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

لضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، والتمتع بمحتوى تعليمي وترفيهي مميز لأطفالك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: