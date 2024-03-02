“الحلو صار يحبي” ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات
"الحلو صار يحبي" ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات
يأتي تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 كخيار مفضل للعديد من العائلات العربية بترددها الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي النايل سات، تواصل قناة طيور الجنة رسالتها في إثراء عقول الصغار بمحتوى يجمع بين المتعة والفائدة، دون تحميل الأهالي عبء الاشتراكات المادية، تُعرض عبر هذه القناة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد التعليمية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الأخلاقية بأسلوب شيق ومحبب.
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024
من خلال موقع البديل، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات، استعدوا لفتح أبواب عالم مليء بالمرح والمعرفة لأطفالكم، حيث الأناشيد التعليمية والبرامج التربوية التي تنمي مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، كل ذلك بجودة عالية ودون أي تكلفة إضافية.
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على مختلف الأقمار
لكل من يبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، سواء على النايل سات أو عرب سات، يسعدنا تقديم التفاصيل الكاملة لضبط القناة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال، قناة طيور الجنة تُعد من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الهادف والممتع للأطفال باللغة العربية، مع التركيز على القيم الأخلاقية والتعليمية. إليكم ترددات القناة.
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات
- تردد القناة: 11274
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على عرب سات
- تردد القناة: 11310
- القمر الصناعي: عرب سات
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024
لضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، والتمتع بمحتوى تعليمي وترفيهي مميز لأطفالك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- اضغط على زر القائمة (Menu) الموجود على جهاز التحكم عن بعد (الريموت).
- من القائمة الظاهرة على شاشتك، انتقل إلى خيار “الإعدادات” (Settings).
- بعد الدخول إلى الإعدادات، ابحث عن خيار “تثبيت” (Installation) أو ما يشابه ذلك حسب نوع جهاز الاستقبال
- لديك.
- اختر خيار “تنزيل قناة يدوي” (Manual Channel Download) أو “إضافة تردد جديد” (Add New Frequency).
- في المربع المخصص، أدخل تردد قناة طيور الجنة الجديد وهو 11274 على النايل سات أو التردد المطلوب حسب القمر الصناعي.
- اضغط على زر “تنزيل” (Download) أو “بحث” (Search) ليبدأ الجهاز في البحث عن قناة طيور الجنة بالتردد الجديد.
- عند العثور على القناة، اضغط على زر “حفظ” (Save) لإضافة القناة إلى قائمة القنوات على جهازك.