السوداني الأخضر..طريقة عمل الفستق في البيت بعد ما بقى بـ 500 جنيه

ارتفاع كبير في أسعار المكسرات، وبالطبع مع اقتراب شهر رمضان صدمنا جميعًا في تلك الأسعار، لكن لا تقلقي فهناك العديد من البدائل والحيل التي يمكنك القيام بها لكي تقدمي أشهى الأطباق لأسرتك، إليك طريقة عمل الفستق في البيت “الفستق الكداب” بكل سهولة وبمكونات بسيطة لن تكلفك إلا واحد على عشرة من سعر الفستق الحقيقي وبنفس الجودة.

طريقة عمل الفستق في البيت

مع ارتفاع الأسعار الكبير، خاصة أسعار المكسرات صار الإبداع أمر ضروري لكي نقدم نفس الوجبات بنفس الجودة، ولهذا قررنا أن نوفر لك اليوم طريقة عمل الفستق في البيت، إليك المكونات:

كيلو من الفول السوداني “غير محمص”. ملعقة من ملون الطعام باللون الأخضر. ملعقة من روح الفستق “يمكنك أن تشتريه من العطار”.

الآن بالنسبة للخطوات:

عليك طحن الفول السوداني لكي يتكسر إلى قطع صغيرة.

ثم عليك إضافة اللون، ويفضل أن تضيفي اللون بالتدريج حتى تتمكن من ضبط الدرجة الصحيحة للون الأخضر، بالطبع مع التقليب المستمر لكي يصل إلى كل الفول السوداني.

الآن قومي بوضع الفول في صينية على النار على ورقة زبدة وعليك وضعه في الفرن على درجة حرار 180 درجة، واتركيه تمامًا حتى يجف من الماء.

بعدها اخلطيه بروح الفستق جيدًا واحفظيه في عبوات جافة في الثلاجة.

استخدامات الفستق الكداب

الآن يمكنك استخدام الفستق الكداب في الكثير من الوصفات، سواء الحلوة أو الحادقة، فيمكنك إضافته للتزيين على أطباق البرياني، الكبسة، أو الأرز بالخلطة، ويمكنك استخدامه في الحلويات، في حشو الكنافة، القطايف، أو في وضعه على المهلبية أو أطباق الأرز بلبن والآيس كريم.