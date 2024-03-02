“ألحق اشتري قبل ما يغلى” تراجع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم السبت 2 مارس 2024 وسط تقلبات الأسواق العالمية

في ظل تحركات الأسواق المالية العالمية، شهدت السوق المصرية اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب، مما يمثل فرصة للمستثمرين والمقبلين على الشراء لتقييم خياراتهم بعناية، وقد سجلت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المحلية، تراجعًا ملفتًا إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه الذهب في محلات الصاغة، متأثرة بالتغيرات في بورصة الذهب العالمية، هذا التراجع يأتي بعد موجة من الاستقرار النسبي، مما يعكس حالة من الغموض تسود الأسواق المالية على المستوى الدولي.

سعر الذهب في مصر اليوم

تواصل أسعار الذهب في مصر انخفاضها في تعاملات اليوم، مع تسجيل عيار 21، الأكثر شعبية في الأسواق، سعر 2905 جنيهات مصرية للجرام الواحد عند البيع، و2880 جنيهًا للشراء.

في السياق ذاته، ظل سعر جرام الذهب عيار 18 في إنخفاض أيضًا، حيث بلغ 2490 جنيهًا للبيع و2468.5 جنيهًا للشراء، ما يعكس استمرار الطلب على هذا العيار الذي يعتبر خيارًا مفضلًا لدى قطاع كبير من المشترين الباحثين عن مستويات أسعار أقل مقارنة بعيار 21.

أما بالنسبة لعيار 14، الذي يُعتبر من العيارات الأقل شيوعًا لكنه يلقى رواجًا بين فئات معينة من المشترين، فقد سجل اليوم 1936 جنيهًا للبيع و1925.4 جنيهًا للشراء لكل جرام، ما يشير إلى تنوع الخيارات المتاحة أمام الراغبين في الاستثمار أو الشراء في سوق الذهب.

سعر الجنية الذهب في مصر

في ظل تحركات السوق العالمي والمحلي، ينخفض سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات صباح يوم السبت مارس 2024، ليبلغ 23360 جنيهًا للبيع و23040 جنيهًا للشراء، معتمدًا على وزن 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يعكس ثبات السوق المحلية في مواجهة التقلبات.

على الصعيد العالمي، يظهر الذهب انخفاض نسبي حيث تم تداول الأونصة بسعر 2045 دولارًا للبيع و2044 دولارًا للشراء، ما يدل على إنخفاض نسبي في الأسعار بالأسواق العالمية، مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين حول الاتجاه الحالي للأسعار.

أما بخصوص أسعار المصنعية للذهب في مصر، فهي تختلف بشكل ملحوظ من تاجر إلى آخر ومن محافظة لأخرى، حيث تتراوح نسبة المصنعية بين 5% و10% من قيمة المشغولات الذهبية.