الاستعلام عن معاش “تكافل وكرامة” وموعد صرف الزيادة الجديدة بـ15% في مارس 2024

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين المصريين، خصوصًا ذوي الدخل الضعيف، تجدد البحث عبر محرك جوجل حول كيفية الاستعلام عن معاش “تكافل وكرامة” باستخدام الرقم القومي لعام 2024، تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه منذ سنوات بمبادرة من الحكومة المصرية، يهدف إلى توفير دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ذيادة معاش تكافل وكرامة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من مارس الحالي لعام 2024، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية ولضمان توفير حياة كريمة لهم.

وزارة التضامن تحدد 15 مارس 2024 موعد صرف معاش “تكافل وكرامة” بزيادته الجديدة

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش “تكافل وكرامة” بالزيادة الجديدة المقررة، والذي سيكون في الخامس عشر من مارس 2024، هذا الإعلان جاء ليُلبي تساؤلات واسعة بين المواطنين، وخاصةً مع الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، ما أدى إلى ارتفاع الطلب لمعرفة الأسماء الجديدة التي انضمت لقائمة المستفيدين من البرنامج.

للاستعلام عن معاش “تكافل وكرامة” لعام 2024 باستخدام الرقم القومي