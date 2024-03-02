الآن رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق عبر منصة مظلتي

هناك الكثير من يبحث عن رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأخيرت في صرف دعم الرعاية الاجتماعية للمستحقين العراقيين الوجبة السابعة حيث لم تعلن أسماء المشمولين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذلك تزايد عدد الباحثين عن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل مستمر التعرف على المقبولين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية التابع للحكومة العراقية، ولكن وضحت الوزارة بأن النتيجة النهائية عند ظهورها يمكن الحصول عليها والإستعلام عنها من قبل موقع الوزارة أو منصة مظلتي لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة في مقال اليوم.

ما هي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة

في الفترة الأخيرة يأمل عدد لا يحصى من العراقيين المتقدمين في البلاد أن يكون موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية قد اقترب من خلال وزارة العمل العراقية حيث أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكن التعرف عليها عند ظهورها من قبل الوزارة أو موقع منصة مظلتي لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات.

رابط استخراج عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة