هترجع تاكل لحمة تاني وتتبسط.. اسعار اللحوم اليوم السبت 3 مارس 2024 بمختلف الأنواع

يتم التساؤل عن اسعار اللحوم اليوم من جانب العديد من المواطنين، فمن المعروف أن هذه الأسعار قد بدأت في الانخفاض بمختلف الأسواق وأيضا هناك انخفاض بسعر الاعلاف بسبب أن سعر الدولار قد انخفض بالسوق الموازي مقابل الجنيه المصري، ومن الجدير بالذكر أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى بالفترة القادمة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذه الأسعار الخاصة باللحوم اليوم السبت 2 مارس 2024م.

اسعار اللحوم اليوم

انخفضت اسعار اللحوم اليوم حيث إنها قد سجلت اليوم السبت الموافق من 3 مارس 2024 الآتي:

بلغت أسعار اللحوم حتى 380 جنيه للكيلو وكذلك حوالي 400 جنيه للكيلو في الكثير من الأماكن.

كما أن سعر اللحوم البرازيلي البقري وصلت حتى 190 و250 جنيها مصريًا للكيلو، هذا بجانب أنه يتم بيع اللحوم المستورة بحوالي 170 و230 جنيها مصريًا للكيلو في العديد من الأماكن.

بلغ سعر كيلو اللحم البلدي حتى ما يقرب من حوالي 350 لـ 400 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر كيلو اللحم الكندوز وصل اليوم السبت الموافق من 2 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 350 لـ 400 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر كيلو اللحم الجملى بلغ اليوم السبت الموافق من 2 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 250 لـ 280 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر كيلو اللحم الضأن بلغ اليوم السبت الموافق من 2 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 300 لـ 450 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر كيلو اللحم البتلو بلغ اليوم السبت الموافق من 2 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 240 لـ 380 جنيهًا مصريًا.

مصير سعر اللحوم في الأيام القادمة

هناك غموض بشأن مستقبل تلك الأسعار بالفترة القادمة، ولكن من المحتمل أن يتم تراجعها وهذا مع قرب شهر رمضان الكريم وتجدر الإشارة بأن رئيس الشعب الخاصة بالقصابين في الغرفة التجارية هيثم عبد الباسط بين أن الزيادة التي صارت بأسعار اللحوم كانت زيادة وهمية، إذ إن الاعلاف وكذلك مواشي التي توجد بالأسواق كانت قديمة، وأوضح كذلك أن هناك تراجع بالأسعار محتمل عقب انخفاض سعر الدولار.