بص شوف بقا بكام دلوقتي.. أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 3 مارس 2024 في الأسواق والمحلات

انخفض أسعار الأرز الشعير اليوم بالمنافذ المختلفة وكذلك الأسواق وأيضا هناك انخفاض في سعر الأرز الأبيض الحر، بالإضافة إلى الأرز المعبأ في محافظات المختلفة، وتجدر الإشارة بأن الغرف التجارية والتموين تقوم بتكثيف طرح عدد كبير للغاية من الكميات منه بالفروع المختلفة بمعارض أهلا رمضان بكل المحافظات، وذلك بالأسعار المناسبة والمنخفضة التي تبلغ الخصومات بها حتى 30%، كذلك أن أسعاره قد تراجعت داخل تلك الفروع وفيما يلي سوف نرفق لكم الأسعار بالتفصيل.

أسعار الأرز الشعير اليوم

لقد شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت الموافق من 2 مارس 2024م، تراجع بصورة ملحوظة لنجد أنها سجلت التالي:

وصل سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 2 مارس 2024م، الذي يكون حبته رفيعة لما يقرب من حوالي 16 إلى 18 ألفًا و500 جنيه مصري.

كما ان سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 2 مارس 2024م، الذي يكون حبته عريضة لما يقرب من حوالي 19 ألفًا إلى 19 ألفًا و500 جنيه مصري.

كم سعر كيلو الأرز الأبيض؟

بين رئيس الغرفة التجارية بالفيوم مجدي جاب الله، أن سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض انخفض كالسلع والدواجن الباقية التي تراجعت إثر انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازية عقب الصفقة الكبرى، كما أنه قام بالإشارة إلى أن سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض انخفض بقيمة 2 جنيه مصري، حيث يتراوح بين 28 إلى 30 جنيهًا، وقام بالتأكيد على أنه تُضخ كميات هائلة من الأرز بفروع معارض أهلا رمضان بكميات هائلة 2024 بشكل يومي لإتاحة المراد أمام المواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك.