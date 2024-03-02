انطلاق معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات من 25 فبراير حتى 11 مارس بخصومات تصل إلى 30% على السلع الغذائية

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2024، تشهد مختلف المحافظات المصرية انطلاق سلسلة معارض “أهلاً رمضان”، التي تستمر من 25 فبراير وحتى 11 مارس، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى خصومات بنسبة 30%، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مع تزايد الإقبال الكبير لمعرفة تفاصيل وأماكن تواجد هذه المعارض في الفترة المقبلة.

معارض أهلا رمضان 2024

وفقًا لإعلان وزارة التموين، تم الإعلان عن تحديد أماكن استضافة معارض “أهلاً رمضان” لعام 2024، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، معارضأهلاً رمضان، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، ستُقام في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، شاملةً، إمبابة، العمرانية، الدقي، المنيب، البدرشين، منشأة القناطر، أبو النمرس، أطفيح، الوراق، والصف.

معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة

لموسم رمضان 2024، تم الإعلان عن تنظيم سلسلة معارض “أهلاً رمضان” في عدة مناطق بالقاهرة، تستهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، هذه المعارض، التي تأتي ضمن مبادرات الدولة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة، ستقام في المواقع التالية بالقاهرة:

أثر النبي بمصر القديمة.

حي البساتين والمنيل.

المعصرة والتبين.

ميدان الباشا بمصر القديمة.

شارع حسن المأمون في مدينة نصر.

حي الموسكي وزهراء المعادي.

ميدان عرب المعادي.

شارع 9 بالمقطم.

أسعار السلع الغذائية المعروضة في معرض اهلا رمضان

تم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة في المعارض المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تتضمن خصومات ملحوظة لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم.